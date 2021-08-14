أسما شريف منير تستعرض خسارتها للوزن في جلسة تصوير صيفية «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت البلوجر والإعلامية أسما شريف منير، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عددًا من الصور التي ظهرت خلالها في جلسة تصوير صيفية جديدة، بمدينة الجونة في محافظة الغردقة.

تفاصيل إطلالة أسما شريف منير

وخلال جلسة التصوير، أطلت «أسما» بفستان صيفي «كت» ملوّن أظهر رشاقتها، وخسارتها الملحوظة للوزن، وتسريحة شعر انسيابية، مع رابطة ملونة للرأس.

تفاعل المتابعون مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل الآلاف من متابعيها، فجاء من بين التعليقات، «خسيتي جدًا»، «شكل حلو أوي»، «بحب فساتينك واستايلاتك»، «الفستان مبهج».

أسما شريف منير تظهر بـ«شورت أبيض»

وفي منتصف أبريل الماضي، أحدثت أسما شريف منير جدلا واسعا، عقب ظهورها بإطلالة جريئة أثارت استفزاز بعض متابعيها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، إذ قوبلت بموجة من الانتقادات الحادة واللاذعة، وذلك عقب نشرها صورة جريئة ظهرت خلالها بـ«هوت شورت» أبيض كشف عن مفاتنها.

اعتذار أسما شريف منير

وسرعان ما استجابت «أسما» لمطالبات متابعيها بحذف الصورة، ونشرت اعتذارًا خاصًا لهم، موضحة أنه في بعض الأوقات يهزمها شيطانها، خاصة بعد خسارتها لوزنها الزائد بصورة ملحوظة.

معلومات عن أسما شريف منير

- من مواليد عام 1987، أي تبلغ من العمر 34 عاما.

- والدها هو الفنان شريف منير.

- تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- محبة للتجميل والأزياء، وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال للفتيات والسيدات.

- تحب الغناء والموسيقى.

- شاركت والدها في تقديم برنامج «أنا وبنتي».

- في عام 2010، تزوجت من رجل الأعمال محمود السكري، نجل شقيقة الفنانة نجلاء فتحي، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة.

- جاءت زيجتها الثانية من الفنان محمود حجازي، لكنها لم تستمر طويلا حتى انفصلا.