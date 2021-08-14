معلومات عن زوج جيانا فاروق.. الداعم الأول في حياة بطلة الكاراتيه «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل اللاعبة جيانا فاروق، الفائزة بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، بعقد قرانها، في حفل عائلي، يقتصر على الأسرتين والأصدقاء المقربين، ويقيم عقد القران في أحد النوادي بمنطقة التجمع الخامس.

معلومات عن زوج جيانا فاروق

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن زوج اللاعبة جيانا فاروق.

- يدعي محمد سامي، وهو مهندس.

- تمت خطبتهما في شهر يوليو 2020، في حفل عائلي اقتصر، وقتها، على الأسرتين والأصدقاء المقربين وكان من بينهم اللاعبة هادية حسني.

- «داعم قوي» في حياة البطلة جيانا فاروق، إذ تم تأجيل زواجهما لأجل التدريب على البطولة، ووقتها كانت «جيانا» منشغلة أكثر بالتدريب.

- حرص على الوجود في مطار القاهرة لاستقبال «جيانا»، بالورود، وقت عودتها من بطولة الألعاب الأوليمية في طوكيو.

- تحدث عن «قلقه» الشديد، أثناء استضافته مع «جيانا» وأسرتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ قال إنه كان يتابع جميع المباريات ويدعم خطيبته بكل ما يملك.

جيانا فاروق صاحبة أول ميدالية أولمبية مصرية وإفريقية في تاريخ الكاراتيه

والبطلة جيانا فاروق، صاحبة أول ميدالية أولمبية مصرية وإفريقيه في تاريخ لعبة الكاراتيه بدورات الألعاب الأولمبية، وجرى اختيارها من اللجنة الأولمبية المصرية، لحمل علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ووصلت البطلة جيانا فاروق إلى مصر قبل 4 أيام، وجرى استقبالها بأوتوبيس مكشوف جاب شوارع القاهرة، وحرصت أسرتها على التواجد في المطار لاستقبالها.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية المنقضية في طوكيو، والمؤجلة منذ عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، شاركت مصر بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها، متمثلة في 139 رياضيًا، منهم 91 لاعبًا و48 لاعبة، ونجحوا في تحقيق 6 ميداليات متنوعة لأول مرة في تاريخ المشاركات المصرية، ليحطم الرقم السابق في العدد الأقصى تحقيقا للميداليات وهو 5 ميداليات متنوعة، والذي حدث في 3 دورات سابقة، وهي برلين 1936، لندن 1948، أثينا 2004، لكن تحقق في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الرقم الأكبر بذهبية واحدة، وفضية واحدة أيضا، و4 ميداليات برونزية.