6 أخطاء تتسبب في تلف الغسالة الأتوماتيك.. منها خلط الأبيض مع الملون

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا تستغني ربة المنزل في بيتها عن الغسالة الأتوماتيك، ولذلك يجب التعامل معها بشكل خاص لضمان عدم تلفها، وحتى تعيش لأطول فترة ممكنة، ومن الأمور التي تتسبب في تلف الغسالة كما ذكرها موقع «Net Worx».

أخطاء تتسبب في تلف الغسالة الأتوماتيك

اختيار البرنامج الخاطىء

يجب قراءة الكتالوج الخاص ببرامج الغسالة لضمان عدم تلفها فلكل غسالة الكتالوج الخاص بها، فاختيار البرنامج الخاطىء يتسبب في تلف الغسالة.

تجاهل علامات الغسيل

توجد بعض العلامات على الملابس مثل الإرشادات التي ترمز إلى الطريقة الصحيحة لتنظيف الملابس مما يتلف الملابس ويدمر الغسالة.

المبالغة في استخدام المسحوق

استخدام كمية مبالغ فيها من مسحوق الغسيل يؤدي إلى تلف الغسالة لأن بعض الغسالات صممت لتستخدم كمية معينة من الماء لتتناسب مع كمية المسحوق، التي يحدده البرنامج الخاص بالغسالة.

فعند إضافة المزيد من المسحوق لن تشطف الملابس بشكل جيد، لأن كمية الماء ستكون قليلة وسيظل المسحوق موجودا بالملابس مما يعمل على إتلاف الغسالة.

ترك الملابس في الغسالة

ترك الملابس مبللة في الغسالة لمدة يوم يعمل على تلفها سريعا وتكوين طبقة من العفن في الغسالة، مما يؤدي إلى إتلاف الهيكل الداخلي لها.

عدم فرز الغسيل

من الأشياء التي تعمل على تلف الغسالة خلط الملابس الملونة مع البيضاء، ولكن يجب الحرص على فرز الملابس حتى لاتتلف الغسالة.

الحمولة الزائدة للغسيل

من الأخطاء التي تقع فيها السيدات التحميل الزائد عن الحد داخل الغسالة، مما يستهلكها بشكل كبير، لأنها غير مخصصة لحمل كل هذه الكمية من الملابس وبالتالي مع تكرار هذا أكثر من مرة سيؤدي ذلك إلى تلف الغسالة لذلك يجب وضع الكمية المناسبة لحجم حلة الغسيل لضمان عدم تلفها.