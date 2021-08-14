إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدتها الراحلة: ربنا يرحمك يا أجمل أم في الدنيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث نشرت صورة تجمعها بشقيقتها وأمها، قائلة: «ربنا يرحمك يا أجمل أم في الدنيا».

وتفاعل متابعو إيمي مع الصورة، وجاءت من ضمن التعليقات: «الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنه ويثبتها عند السؤال ويصبر حبايبها وبناتها بفقدانها»، وقال آخر: «ربنا يصبركم على فراقهم».

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وتوفت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا التي تسببت في إصابتها بتليف الرئة، حتى ترحل عن عالمنا بعد أقل مرور 3 أشهر على وفاة شريك حياتها الفنان الراحل سمير غانم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وبعد ساعات من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، كتبت ابنتها دنيا سمير غانم منشورا عبر «انستجرام»، تعبيرا عن حزنها على رحيل والدتها: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقت يتيمة من غيرك يا أمي.. أنت علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمدالله».

صلاة جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

أقيمت صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، في مسجد المشير طنطاوي، حضرها عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والإعلامين.

وكان للفنانة دلال عبد العزيز العديد من المواقف الإنسانية التي اتسمت بها في صفاتها، أبرزها حرصها الدائم على مشاركة أصدقائها ومحبيها بتقديم واجبات التهنئة في المناسبات السعيدة، وكذلك التعازي والمواساة عند الوفاة، حيث تمثل لها تلك اللحظات شعورا بالحزن وهو ما كشفت عنه في أحد اللقاءات التليفزيونية، «اللي بيخليني أبكي على فراق بني آدم أو حد عزيز عليا أوي دي بتموتني، ويوم وفاة أبويا كان البكاء الحقيقي».