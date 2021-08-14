3 فتيات يبتكرن وسيلة لتحويل لغة الإشارة إلى نصوص والعكس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت إيمان سعيد، طالبة بكلية الهندسة بجامعة حلوان، عن تفاصيل ابتكار وسيلة لتحويل لغة الإشارة إلى نصوص، قائلة إنّ فكرة الابتكار عبارة عن ترجمة لغة الإشارة للنصوص أو الكلمات والعكس من خلال «سيستم أبلكيشن» في التليفون المحمول.

طريقة استخدام الأبلكيشن

وأضافت «سعيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم، أنّ التقنية المستخدمة في الأبلكيشن هي التعليم العميق، والذكاء الاصطناعي في الجزء الأول.

وعن طريقة استخدام الأبلكيشن، قالت إنّه يتم توجيه كاميرا الموبايل للشخص الأصم، لقيامه بعمل لغة الإشارة، وبعد ذلك يفسر الموبايل ترجمة هذه الإشارة لنصوص، وما تعنيه، كما أن هذه الخاصية تشمل العكس، بحيث يمكن للشخص العادي التحدث للموبايل أبلكيشن، فيتم ترجمتها بلغة الإشارة عن طريق شخصية كارتونية.

إتاحة اللغة العربية في الأبلكيشن ضمن خطة التطوير

وأشارت إيمان سعيد، طالبة بكلية الهندسة بجامعة حلوان إلى أن الأبلكيشن لايزال تحت التطوير، خاصة أنه يعمل حاليا باللغة الإنجليزية، وبالتالي الخطة المقبلة هي تحويله للعمل باللغة العربية، وكل اللغات.

الأبلكيشن هو مشروع تخرج الثلاث فتيات

ولفتت إلى أن فريق العمل يتكون من 3 فتيات، تخرجن جميعا من الكلية، والأبلكيشن موبايل كان مشروع تخرجهن، تحت دعم الجامعة، وإشراف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وعميد الكلية الدكتور محمد الدسوقي، مشيدة بدور الدكتور ياسر الجبالي في تسويق المشروع إعلاميًا.

إيمان: معاناة أقاربي من الصم دفعتني لمساعدتهم

وأوضحت إيمان سعيد، طالبة بكلية الهندسة بجامعة حلوان، أن لديها أفراد من أهلها يعانون من الصم، وتجد مشكلة في التواصل معهم، وهنا جاءت لها فكرة لخدمتهم وتقلل المشكلة ما بين الأطراف والتواصل بشكل سريع وجيد ولا تعيق أي طرف.