كورونا اليوم: آثار جانبية للقاح جونسون آند جونسون.. وتوصية بجرعة ثالثة لهذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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دراسة: 11% من مصابي كورونا التقطوا الفيروس في المستشفيات

كشف دراسة بريطانية أن واحدا على الأقل من كل 10 مرضى رقدوا في مستشفيات البلاد خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، أصيب بالفيروس أثناء تلقيه العلاج من مشكلة صحية أخرى.

وأدت تدابير الوقاية السيئة والاختبارات المحدودة في بداية تفشي المرض في المملكة المتحدة إلى تعرض الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للفيروس أثناء انتشاره بين الموظفين والمرضى، ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، تم استكشاف النطاق الكامل لهذا الانتقال في دراسة جديدة على مستوى البلاد تظهر أنه حتى 1 أغسطس 2020، أصيب 11.3 في المائة في المتوسط من مرضى "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

مفاجأة بشأن دخان حرائق الغابات

عثر فريق من الباحثين فى جامعة هارفارد الأمريكية على أدلة على أن التعرض لمستويات مرتفعة من تلوث الجسيمات الدقيقة الموجود فى دخان حرائق الغابات، ربما أدى إلى آلاف من حالات الإصابة بفيروس كورونا ومزيد من الوفيات لمن ثبت إصاباتهم بالفيروس بالفعل.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن الدراسة التى نشرت فى دورية ساينس أدفانسيس، وجدت أنه فى بعض المقاطعات فى كاليفورنيا وولاية واشنطن الأكثر تضررا بحرائق الغابات العام الماضى، كان حوالى 205 من إصابات كورونا مرتبطة بالمستويات المتزايدة من دخان حرائق الغابات، ووجد الباحثون أيضا أنه حتى النسبة الأعلى من الوفيات قد تكون مرتبطة بدخان الحرائق فى بعض المقاطعات.

آثار جانبية بسيطة للقاح جونسون آند جونسون

لقاح جونسون آند جونسون عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات مُعززة، ولكن هل يجب أن تقلق بشأن الآثار الجانبية للتطعيم بهذا اللقاح؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

لكل لقاح من لقاحات كوفيد نصيب من الآثار الجانبية، وقام الخبراء بإدراج بعض الآثار الجانبية المختلفة التي يمكن أن يثيرها اللقاح، الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح جونسون آند جونسون التي تم الإبلاغ عنها هي كما يلي:

- ألم واحمرار وانتفاخ مكان الحقن

- حمى منخفضة

- إعياء

- آلام العضلات والمفاصل

- غثيان

هل يمكن القلق من الآثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون؟

وفقا للخبراء، فإن هذه الآثار الجانبية التي يسببها لقاح جونسون آند جونسون بعد التطعيم، تعد طبيعية مع أي لقاح آخر يحارب فيروس كورونا.

توصية بجرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة من الناس

أوصت لجنة استشارية أميركية تابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإجماع، بتلقي جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا لمن يعانون من نقص المناعة.

ومن المتوقع أن تقبل مديرة المركز روشيل والينسكي، التوصية وتعطي الموافقة النهائية على تقديم الجرعة الثالثة في غضون ساعات، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".