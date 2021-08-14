احرص على تناولها.. لا تتخلص من بذور هذه الفواكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الفاكهة هي واحدة من أفضل الأطعمة التي تعزز الصحة، بالإضافة إلى كونها لذيذة وحلوة، فهي مليئة أيضًا بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحتنا بشكل عام.

ونظرًا لأن الفاكهة تعمل كطبقة واقية للبذور، فإن استهلاك البذور له بعض الفوائد الصحية لجسم الإنسان، نذكرها كما أوضح موقع "برايت سايت".

1. بذور البطيخ لبشرة أفضل:

اعتاد الكثيرين على إزالة البذور قبل تناول الفاكهة، لكن بذور البطيخ غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المستخدمة بشكل أساسي لعلاج حب الشباب، والمساعدة في الحصول على بشرة أفضل بشكل عام.

طريقة تناول البذور: يمكن تحميص بذور البطيخ، أو وضع بعض زيت الزيتون وقليل من الملح عليها قبل خبزها في الفرن، ومع ذلك، لا ضرر من تناولها مباشرة من الفاكهة لأنها سهلة الهضم.

2. بذور البابايا لصحة الجهاز الهضمي:

إلى جانب المذاق الرائع، تعتبر البابايا فاكهة مغذية، وفوائدها معروفة، بالإضافة إلى ذلك، فإن بذورها غنية بالأنزيم المعروف باسم غراء، والذي يساعد على تعزيز القدرات الهضمية.

كيف نتناول البذور: يمكنك مضغها بالفاكهة وتذوقها طازجة، أو يمكنك حفظها واستخدامها كتوابل لسلطاتك.

3. بذور الرمان لإنقاص الوزن:

تحتوي هذه الفاكهة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، فضلا عن أنها يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

طريقة تناول البذور: للاستمتاع بفوائد بذور الرمان، تأكد من رشها على وجبات فقدان الوزن، أو الضغط عليها من أجل صنع عصير صحي.

4. بذور الأفوكادو لصحة القلب والأوعية الدموية

تعتبر الأفوكادو هي واحدة من أكثر الفواكه الصحية، ومع ذلك، فقد أثبتت بعض الأبحاث أن بذور الأفوكادو مصدر غير مستغل بشكل كافٍ، وهي مفيدة للغاية لصحة القلب والأوعية الدموية.

طريقة تناول البذور: عند تقطيع الأفوكادو إلى شرائح، انزعي القشرة وقشري القشرة البنية قبل تركها تجف، ثم ضعي البذور في الخلاط حتى تتكون مسحوقًا يمكن استخدامه كإضافة للعصائر أو العصائر.

5. بذور البرتقال لزيادة الطاقة

يحتوي البرتقال على العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن البذور ليست جزءًا من الوجبة الغنية بالبرتقال التي نحب الاستمتاع بها، لكن ما لم نكن نعرفه هو أن تلك البذور يمكنها تسريع مستوى الطاقة في أجسامنا.

طريقة تناول البذور: يمكن تناول بذور البرتقال أثناء تناول البرتقال أو إضافتها فوق الوجبات والمشروبات لزيادة الطاقة.

6. بذور الكمثرى الأفريقية لأسنان صحية

الكمثرى الأفريقية، أو Dacryodes edulis، هي فاكهة تمتلك مجموعة متنوعة من الخصائص الطبية والصيدلانية والبيولوجية المفيدة للغاية لصحة الإنسان، ومن ناحية أخرى، فإن البذور محملة بكميات عالية من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم الذي يساهم في نمو الأسنان والحفاظ عليها.

كيف تأكل البذور: إذا كنت لا تستمتع بالفاكهة ولكنك ترغب في تجربة البذور، يمكنك شرائها من متجر صحي واستهلاكها، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الزيت كمكمل طبيعي لإضافته إلى روتينك.