إطلالة جريئة لـ تارا عماد في جلسة تصوير لدار أزياء عالمية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات، من كواليس خضوعها لجلسة تصوير، لصالح إحدى ماركات الأزياء العالمية.

كواليس جلسة التصوير

وخلال جلسة التصوير التي نشرت «تارا» كواليسها، ظهرت بمجموعة من الأزياء المختلفة التي اتسمت باللون البني، إذ جاء التصوير داخل إحدى الحدائق.

ووقفت تارا عماد، وفي خلفيتها ستارة بيضاء اللون، جاءت ضمن كواليس تحضير جلسة التصوير، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية، قائلة: «خلف المشهد».

معلومات عن تارا عماد

ويرصد «هُن»، خلال ذلك التقرير، أبرز المعلومات عن الفنانة تارا عماد.

- من مواليد عام 1993، أي تبلغ من العمر 28 عامًا.

- ولدت لأب مصري وأم يوغسلافية من مونتينيجرو.

- بدأت حياتها المهنية في سن صغيرة للغاية، إذ دخلت مجال الإعلانات في عمرها الرابع.

- في بداية حياتها عملت في مجال الموضة كعارضة أزياء في سن الرابعة عشر، ولا تزال تعمل بالمجال حتى الفترة الحالية.

-بدأت حياتها المهنية في سن مبكر، حيث ظهرت في العديد من الإعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات.

- في عامها الـ 17 سنة، شاركت ضمن فاعليات مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل.

- عادت إلى مصر حاملة لقب ملكة جمال أفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

- درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، فضلا عن اتجاهها للدراسة والتعلم في بعض الورش الفنية نظرا لشغفها بالتمثيل.

- جاء أول أعمالها الفنية، من خلال مشاكرتها في مسلسل «الجامعة»، وذلك في عام 2011.

- تعرضت للتنمر من قبل، إذ كشفت عن كواليس تلك الواقعة قبل 3 أعوام، وذلك بسبب طول قامتها الملحوظ خلال مرحلة طفولتها، من بعض زملائها في الفصل الدراسي.