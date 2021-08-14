«تتجوزيني؟» أسماء جلال تتلقى طلبا غريبا من «متابعة».. هذا رد فعلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فقرة من الأسئلة المفتوحة، شاركتها الفنانة الشابة أسماء جلال مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي تلقت خلالها عددا كبيرا من التساؤلات المختلفة من قبل بعض متابعيها.

طلب غريب من متابعة لـ أسماء جلال

وخلال تلك التساؤلات، تلقت «أسماء» طلبا غريبا من متابعة، أشعرها بالصدمة، وهو ما قابلته برد ساخر.

وأعادت الفنانة أسماء جلال، نشر ذلك الطلب الغريب عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، والتي قالت لها المتابعة خلاله: «تتجوزيني؟ أيوا أنا بنت»، لترد الأولى بوضع صورة تعبيرية ساخرة لقرد بتعبيرات وجه تثير الشعور بالصدمة.

رقصة جريئة لـ أسماء جلال في عقد قران بسنت شوقي

وفي منتصف يونيو الماضي، عبرت أسماء جلال عن دهشتها من مقطع فيديو كانت نشرته صديقتها الفنانة مريم الخشت، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، وذلك خلال انسجامهما في الرقص، خلال حضورهما حفل عقد قران الفنانة بسنت شوقي والفنان محمد فراج، داخل إحدى الحدائق الشهيرة بالقاهرة.

وكان دخل الثنائي أسماء جلال ومريم الخشت في وصلة رقص أثناء الحفل، على أنغام الأغنية الشعبية «خطوة» للمطرب الشعبي مصطفى حجاج، ودونت «الخشت» التي ظهرت مرتدية فستان جريء على الفيديو، حينها قائلة: «أنا ناخد صورة عادية، أسماء: ايوة غمزة!!».

وسرعان ما تفاعلت أسماء جلال على الفيديو، الذي ظهرت خلاله أيضًا وهي ترتدي فستانا جريئا معلقة، وردت: «متصورتش ان احنا بهذا التشتت إلا لما شفت الفيديو».

معلومات عن أسماء جلال

- من مواليد عام 1995، أي تبلغ من العمر 26 عاما.

- دخلت التمثيل بعدما رشحها المخرج بيتر ميمي، للمشاركة في بطولة مسلسل «الأب الروحي»، الذي حققت نجاحا كبيرا من خلاله.

- توالت مشاركتها الفنية فيما بعد، والتي جاء من بينها، مسلسلات، الجزئين الرابع والخامس من «حكايات بنات»، و«خلي بالك من زيزي».