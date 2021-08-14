الامارات | خفف من هذه الأطعمة في الصيف.. للتغلب على معاناة زيادة العرق

شكرا لقرائتكم خبر عن خفف من هذه الأطعمة في الصيف.. للتغلب على معاناة زيادة العرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم خبراء ألمان نصائح إلى الذين يعانون من زيادة العرق، خصوصاً خلال فصل الصيف.

وأوصى الخبراء في غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، الذين يعانون من فرط التعرق، بالإقلال من الأغذية، التي تحفز إفراز العرق كالأغذية المحتوية على مادة «البيورين» مثل اللحوم الحمراء والبقوليات ومنتجات الصويا والقشريات والكرنب والسبانخ والهليون.

وأضافت الغرفة أنه ينبغي أيضاً الاستغناء عن الأطعمة الحريفة والنيكوتين والكافيين؛ نظراً لأنها تتسبب في زيادة إفرازات العرق.

ولتجنب انبعاث رائحة العرق الكريهة، تنصح الغرفة بإزالة شعر الجسم بانتظام والاستحمام يومياً باستخدام شاي المريمية، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا.

ويمكن استخدام بودرة التلك لما تمتاز به من قدرة على امتصاص الرطوبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news