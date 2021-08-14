الامارات | «كورونا» تضرب العطلة الصيفية.. 20% من الألمان لم يشعروا بالاستجمام

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تضرب العطلة الصيفية.. 20% من الألمان لم يشعروا بالاستجمام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتمكن واحد من كل خمسة ألمان من أن يشعر بالاستجمام بشكل جيد، أو لم يتمكن على الإطلاق من ذلك خلال عطلته الصيفية هذا العام، بحسب نتائج دراسة أجرتها شركة التأمين الصحي الخاصة «دي آيه كيه» عن قضاء العطلات في زمن جائحة كورونا.

وأفادت النتائج باستمرار نسبة المصطافين الذين لم يتمكنوا من الاسترخاء خلال عطلاتهم الصيفية عند نفس مستواها المرتفع في العام الماضي.

وأوضح مكتب «دي آيه كيه» في هامبورغ أن النساء تصدرن هذه الفئة من المصطافين إذ وصلت نسبتهن إلى 8%، فيما وصلت هذه النسبة بين الرجال إلى 3% فقط.

ووفقاً للدراسة، لم يتمكن 19% من الألمان من الاستجمام خلال عطلاتهم الصيفية هذا العام، وهي نسبة مقاربة لما سجل في 2020، بينما وصلت هذه النسبة في 2019 قبل اندلاع أزمة كورونا إلى 13% فقط.

وعلى صعيد الفئات العمرية، رصدت الدراسة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عاماً لم يتمكنوا على نحو خاص من التخلص من الضغط العصبي خلال عطلاتهم الصيفية، إذ وصلت نسبة من شكا من عدم الاستجمام بشكل جيد في هذه الفئة إلى 28%.

وقال 60% ممن شكوا من عدم الاستجمام خلال العطلة الصيفية إنهم لم يتمكنوا من الانفصال عن روتين الحياة اليومية خلال العطلة لأسباب منها فشل خطط السفر والطقس السيئ.



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