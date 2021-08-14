آل زاهر بإطلالات تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت ملك أحمد زاهر صور جديدة لها رفقة عائلتها، وذلك خلال حضور حفل عمرو دياب الذي أقيم في الساحل الشمالي، على حسابها الخاصة "فيسبوك" و"إنستجرام"

ظهرت ملك وهي مرتدية شميز طويل باللون الأبيض، مزينا بحزام عريض عند منطقة الخصر، ونسقت معه حقيبة باللون البني، واختارت مكياجا ناعماً.

وطلت ليلي بفستان باللون الأبيض، تميز قصته، بأوف شولدر، وأكمام واسعة، مزينا بكرانيش عند الصدر، واعتمدت مكياجاً هادئاً وروج باللون النيود، واختارت أن يكون شعرها منسدلا على كتفيها.

أما الفنان أحمد زاهر، أختار قميص باللون الأبيض، ونسق معه شورت بمزيج من اللوني الأسود والأبيض، وارتدت زوجته، بلوزة باللون البيبي بلو، أوف شولدر، مع تنورة مزينه بالورود بمزيج من الألوان المبهجة، واعتمدت مكياجاً بسيطاً، واختارت أن يكون شعرها منسدل على كتفيها.