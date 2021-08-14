10 علامات تحذيرية تعني أن جسمك يحتاج إلى الكالسيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الكالسيوم معدن أساسي يشتهر بدوره المهم في صحة العظام، بالإضافة إلى استقرار ضغط الدم وتنظيم إفراز الهرمونات، وتوصيل الإشارات العصبية بشكل صحيح.

لذا عندما لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم، فقد تعاني من النقص الذي يمكن تحديده من خلال أعراض معينة تظهر على جسمك وتدل على أن بحالة للكالسيوم، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع "brightside".

1. تشنج العضلات

قد تكون التشنجات العضلية في الفخذين والساقين والذراعين والإبطين، وهي تعد من الأعراض المبكرة لنقص الكالسيوم والتي تشعر بها في الليل.

ويمكن أن تصاحب التشنجات آلام عضلية أثناء الحركة والمشي، وقد تتطور وتصبح إلى تقلصات في جميع أجزاء جسمك مع مرور الوقت.

2. آلام الأسنان

يتم تخزين الغالبية العظمى من الكالسيوم في جسمك في عظامك وأسنانك، لذلك فهي أول ما يعاني من نقص الكالسيوم، وبسبب نقص هذا العنصر الحيوي، قد تبدأ أسنانك في التحول إلى اللون الأصفر، إلى جانب الألم والتحلل وتزايد فرصة الإصابة بأمراض اللثة.

3. صعوبة في البلع

على الرغم من أن هذا قد يبدو مفاجئاً إلى حد ما، إلا أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة البلع، وهذا الشعور بالضيق ناتج عن تقلصات ضعيفة في عضلات الحلق، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى حدوث تشنجات في الحنجرة وتغييرات صوتية غير عادية.

4. هشاشة الأظافر

مثل عظامك، تحتاج أظافرك أيضاً إلى كمية معينة من الكالسيوم للحفاظ على سلامتها، لذلك عندما تعاني من نقص في الكالسيوم، تصبح أظافرك جافة بشكل مفرط وضعيفة وعرضة للتكسر، حيث أن الأظافر الضعيفة ليست سميكة بما يكفي لتحمل أي تأثير، وقد تنكسر عند القيام بأبسط الأنشطة اليومية.

5. كثرة المرض

يلعب الكالسيوم دوراً مهماً في الحفاظ على جهاز المناعة، لأنه يساعد جسمك على محاربة الفيروسات والبكتيريا، لذا يقلل نقص الكالسيوم من مقاومة الجسم لهجمات مسببات الأمراض، ونتيجة لذلك سوف تمرض وتصاب بنزلات البرد والسعال والعطس.

6. التنميل

يشمل التنميل مجموعة من الأعراض العصبية المتعلقة بنقص حاد في الكالسيوم، وقد تعاني من وخز وتنميل حول الفم أو في أصابع اليدين والقدمين، ورعاش عضلي، وضعف حاسة اللمس، وحتى ضعف في الذاكرة.

7. الأرق

أثناء النوم العميق، ترتفع مستويات الكالسيوم وتنخفض، لذلك إذا كان جسمك يفتقر إليه، فمن المحتمل أن تعاني في محاولة النوم بعمق وراحة، وترتبط هذه المشكلة ارتباطاً مباشراً بدور الكالسيوم في إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعدنا على النوم.

8. الاكتئاب

اتضح أن الكالسيوم ضروري أيضًا لتنظيم حالتك المزاجية، وهذا العنصر هو مهدئ طبيعي ينتج عنه تأثيرات مهدئة، لذا كلما قل استهلاك الكالسيوم، كلما شعرت بالاكتئاب وسرعة الانفعال.

9. الإرهاق

يؤثر نقص هذا العنصر في جسمك على صحتك البدنية العامة، لذلك إذا كنت تعاني من التعب الشديد أو الإرهاق أو نقص الطاقة أو الشعور المستمر بالخمول، خفف من تناول مشروبات الطاقة وحاول التركيز على موازنة نظامك الغذائي.

10. جفاف الجلد

قد يظهر نقص كالسيوم الدم أو نقص الكالسيوم في جسمك على جلدك، فعادة ما تجعل هذه الحالة الجلد جافاً، كما تم إثبات وجود علاقة بين نقص الكالسيوم وظهور مشاكل جلدية مثل الإكزيما والصدفية.