أبرزها تهيج الجلد.. 8 علامات على وجود مشاكل صحية بأمعائك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يُقال إن القناة الهضمية هي الدماغ الثاني للجسم، وعندما يكون لديك أمعاء غير صحية، يمكن أن تؤثر سلبًا على جسمك بالكامل.

وفيما يلي 8 علامات تدل على أن أمعائك غير صحية، وفق ما ذكر موقع "everydayhealth".

1- اضطراب المعدة:

إذا كانت معدتك تضطرب بشكل متكرر بسبب أعراض مثل الغازات والانتفاخ والإسهال والإمساك وآلام البطن، فقد تكون هذه علامات على متلازمة القولون العصبي (IBS)، وهي حالة شائعة تؤثر على الأمعاء الغليظة، واقترحت مراجعة نُشرت في يوليو 2018 في مجلة F1000 Research أن الاختلالات في بكتيريا الأمعاء، والتي تسمى dysbiosis، يمكن أن تلعب دورًا في تطوير متلازمة القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

2- التعب:

وجدت دراسة نشرت في أبريل 2017 في مجلة Microbiome أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن قد يكون لديهم اختلالات في ميكروبيوم الأمعاء، والذي يتكون من البكتيريا والكائنات الدقيقة والفطريات والفيروسات الموجودة في الجهاز الهضمي، ووجد الباحثون أيضًا أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يعانون من التعب يعانون أيضًا من القولون العصبي.

3- تغييرات غير مقصودة في الوزن:

وجدت الأبحاث اختلافات في ميكروبات الأمعاء للأشخاص النحيفين والبدناء، واقترحت دراسة نُشرت في يوليو 2016 في مجلة Nutrition Today أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكربوهيدرات المكررة قد يعزز البكتيريا المعوية المرتبطة بالسمنة.

4- تهيج الجلد:

أظهرت أبحاث وجود صلة بين الأمعاء غير الصحية ومشاكل الجلد مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما، وذكرت مراجعة نُشرت في يوليو 2018 في مجلة Frontiers in Microbiology أن ميكروبيوم الأمعاء يؤثر على الجلد من خلال آليات مناعية معقدة وأن البروبيوتيك والبريبايوتكس قد يساعدان في تحقيق التوازن في الأمعاء وبالتالي منع أو علاج هذه المشاكل الجلدية الالتهابية.

5- الحساسية:

وجدت مراجعة أخرى نشرت في يوليو 2018 في Frontiers in Microbiology أن الأمعاء غير الصحية يمكن أن تلعب دورًا معقدًا في حالات الحساسية بما في ذلك الحساسية التنفسية والحساسية الغذائية وحساسية الجلد، وبالتالي، قد يؤثر ميكروبيوم الأمعاء على التغذية والجلد وحتى الرئتين.

6- حالات المناعة الذاتية:

ذكرت دراسة نُشرت في أغسطس 2018 في مجلة Clinical & Experimental Immunology أن بكتيريا معينة في الأمعاء، تسمى Bacteroides fragilis ، تنتج بروتينًا قد يؤدي إلى ظهور أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب القولون التقرحي والتصلب المتعدد.

7- مشاكل المزاج:

هناك ارتباط موثق جيدًا بين القناة الهضمية والدماغ، وقد يمتد تأثير القناة الهضمية أيضًا إلى مزاجك، ووجدت مراجعة نُشرت في سبتمبر 2017 في مجلة Clinics and Practice أن اضطرابات الأمعاء والالتهابات في الجهاز العصبي المركزي قد تكون أسبابًا محتملة للقلق والاكتئاب، وأن البروبيوتيك قد يساعد في علاج هذه الحالات.

8- الصداع النصفي:

وجدت مراجعة نُشرت في فبراير 2020 في The Journal of Headache and Pain أن هناك أيضًا صلة بين الصداع النصفي والحالات الأخرى المتعلقة بصحة الأمعاء، بما في ذلك القولون العصبي.