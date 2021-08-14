7 أسباب مهمة تجعلك حريصا على تناول التين بانتظام.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - نور جمال

التين فاكهة فريدة، مليئة بمئات البذور الصغيرة، ولها قشر أرجواني أو أخضر صالح للأكل، وتقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، ومنها تعزيز عملية الهضم الصحي، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم.

وفي التقرير نستعر أهم الفوائد الغذائية لفاكهة التين، وفقا لما ورد في موقع "healthline".

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

استُخدم التين كعلاج منزلي أو علاج بديل لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، حيث يحتوي على الألياف، والتي قد تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين البراز، وتقليل الإمساك، وتكون بمثابة مادة حيوية أو مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تعيش في أمعائك.

2- يحسن صحة الأوعية الدموية والقلب:

يحسن التين ضغط الدم ومستويات الدهون فيه، ما يساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الأوعية الدموية.

3- يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم:

وجدت دراسة مؤرخة من عام 1998 أجريت على 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع الأول أن تناول أوراق التين مع وجبة الإفطار قد يقلل من احتياجاتهم من الأنسولين، وفي الشهر الذي تناوله فيه انخفضت جرعاتهم من الأنسولين بنحو 12٪ .

علاوة على ذلك، وجدت دراسة حديثة أن المشروبات التي تحتوي على جرعات عالية من مستخلص فاكهة التين تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من المشروبات التي لا تحتوي على مستخلص فاكهة التين، مما يعني أن هذه المشروبات سيكون لها تأثير أفضل على مستويات السكر في الدم.

4- الخصائص المضادة للسرطان المحتملة:

تم إجراء العديد من الدراسات المعملية الواعدة حول تأثيرات أوراق التين على الخلايا السرطانية.

وأظهرت أوراق التين واللاتكس الطبيعي من نباتات التين نشاطًا مضادًا للأورام ضد سرطان القولون والثدي وعنق الرحم وخلايا سرطان الكبد.

5- يعزز صحة الجلد:

قد يكون للتين بعض الآثار المفيدة على الجلد، وخاصة عند الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التحسسي أو الجلد الجاف والمثير للحكة نتيجة الحساسية.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 45 طفلاً مصابًا بالتهاب الجلد أن كريمًا مصنوعًا من مستخلص فاكهة التين المجفف يتم وضعه مرتين يوميًا لمدة أسبوعين كان أكثر فعالية في علاج أعراض التهاب الجلد من كريم أي شيء أخر.

6- فقدان الوزن:

يساعد التين المجفف في إنقاص الوزن عند تناوله باعتدال، الألياف الموجودة في التين تكبح الجوع، وهذا يساعد في تقليل تناول الطعام، لا تعزز الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف فقدان الوزن فحسب، بل تحمي أيضًا من أمراض القلب.

7- صحة الأعصاب والعضلات:

البوتاسيوم، وهو معدن معبأ بالتين المجفف، ضروري لوظيفة الأعصاب وتقلص العضلات، كما أنه يوازن الصوديوم في جسمك ويبقي ضغط الدم تحت السيطرة، يحتوي نصف كوب من التين على حوالي 500 مجم من البوتاسيوم، وهو ما يمثل حوالي 10 بالمائة من الكمية الموصى بها.

الكالسيوم الموجود فيه المجفف ليس فقط لصحة العظام، حيث يلعب الكالسيوم أيضًا دورًا كبيرًا في وظيفة الأعصاب والعضلات، قد يؤدي تناول كميات أكبر من الكالسيوم إلى خفض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.