دعم ودعاء ومواساة.. شيماء سيف تدعو لـ دنيا سمير غانم: أسعد قلبها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صداقة من نوع خاص تجمع بين كل من الفناناتين شيماء سيف ودنيا سمير غانم، فضلا عن العديد من الأعمال الدرامية التي جمعتهما معا، إلا أنهما تربطهما علاقة قوية بعيدا عن الأضواء.

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، وجهت الفنانة شيماء سيف، دعوة ورسالة حب لصديقتها الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وذلك لمؤازرتها بعد وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

ونشرت «شيماء» صورة جمعتها بـ دنيا سمير غانم، وعلقت من خلالها قائلة: «يارب أسعد قلبها، وعوضها بكل الخير والفرحة والسعادة، اللهم نقها من الهم والحزن وافتح لها أبواب السعادة، اللهم أرزقها صبرًا وتوفيقًا وسخر لها من الأقدار أجملها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها، اللهم أمدها بوافر جودك وإجعل لها مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية، اللهم أرحها من هموم الدنيا، وارزقها التوفيق في جميع أمورها»، واختتمت دعائها برسالة حب: «بحبك يا أغلى أخت».

دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز: بقيت يتيمة من غيرك يا أمي

ومنذ أيام، وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة رثاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، بعد صراع طويل مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

وقالت «دنيا» في رسالتها لوالدتها الفنانة، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وخلال رسالتها، كشفت عن آخر كلمات والدتها قبيل وفاتها، مستطردة: «أنتِ علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

واختتمت رسالتها، قائلة: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس».