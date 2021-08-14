رحمة حسن تستعيد ذكرياتها مع دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة: كان دمك شربات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ودعت الفنانة رحمة حسن، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت «رحمة» صورة تجمعها بالفنانة الراحلة، وعلقت عليها قائلة: «حبيبتي يا تنط دلال ربنا يرحمك كانت روحك حلوة ودمك شربات وأول يوم أتعرفت عليكي كان في فيلم العالمي وكنتي أمي وفعلا كنتي زي ماما الله يرحمها ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته اللهم أمين».

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا وإصابتها بتليف الرئة، حتى تغادر عالمنا بعد أقل من 3 أشهر، من رحيل شريك حياتها الفنان سمير غانم، بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب عبر صفحته قائلا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حببتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

صلاة جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

أقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، كما أقيم العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام والمشاهير على حضورجنازة دلال عبد العزيز، لمواساة دنيا وإيمي سمير غانم.

مواقف إنسانية للفنانة دلال عبد العزيز

كانت الفنانة دلال عبد العزيز تحرص قبل وفاتها على مشاركة أصدقائها ومحبيها بتقديم واجبات التهنئة في المناسبات السعيدة، وكذلك التعازي والمواساة عند الوفاة، إذ أن تلك اللحظات السيئة تسبب لها شعورا بالحزن وهو ما كشفت عنه في أحد اللقاءات التليفزيونية، قائلة: «اللي يخليني أبكي على فراق بني آدم أو حد عزيز عليا أوي دي بتموتني، ويوم وفاة ابويا كان البكاء الحقيقي ليا».