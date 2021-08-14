تزوجت مخرجا مصريا واعتزلت الفن لهذا السبب.. محطات في حياة بطلة فيلم «كود 36»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم، المطربة اللبنانية مايا نصري، بعيد ميلادها الـ45، إذ تعد واحدة من الفنانات اللبنانيات اللائي تميزن في مجالي التمثيل والغناء على حدى، فضلا عن إيجادها للتحدث باللهجة المصرية.

لقطات من حياة مايا نصري

وفي عيد ميلادها، يقدم «هن» خلال هذا التقرير، أبرز محطات في حياة الفنانة اللبنانية.

ولادتها ودراستها

وُلدت «مايا» في الرابع عشر من أغسطس عام 1976، واسمها كاملًا هو مايا حسام الأسمر، ولديها أخ وأخت.

نظرًا لشغفها الكبير بالتمثيل، اتجهت «مايا» لدراسته وإخراج المسرح والسينما والتليفزيون، وذلك فور انتهائها من الدراسة بكلية الفنون الجميلة.

حياتها الفنية

فور تخرجها اتجهت مايا نصري للعمل في بداية حياتها، كعارضة أزياء، ومن ثم كمذيعة بالتليفزيون اللبناني في عام 1996، ومن اتجهت لعالم الغناء من خلال مشاركتها في برنامج غنائي «كأس النجوم»، وقدمت من خلاله بعض أغنيات المطربة ليلى مراد، وحازت على إعجاب الجمهور حينها.

في عام 2001، جاءت انطلاقتها الغنائية من خلال تقديمها أول ألبوم غنائي بعنوان «أخبارك إيه؟»، والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، ومن ثم توالت ألبوماتها الغنائية، حتى عام 2008.

في عام 2006، شاركت للمرة الأولى في مجال التمثيل، من خلال بطولتها لفيلم «كود 36»، أمام الفنان مصطفى شعبان، ومن ثم توالت مشاركتها التمثيلية، من خلال بعض الأعمال الدرامية، والتي من بينها، «سلطان الغرام» أمام الفنان الراحل خالد صالح، و«سر علني».

زواجها واعتزالها الفن

في عام 2010، تزوجت من المخرج المصري إيهاب لمعي، وأنجبت منه بنتا وولدا، ومن ثم اختفت بشكل مفاجئ عن الأضواء، معلنة اعتزالها رغبة منها في التفرغ لرعاية أبنائها، ولكنها بعد سنوات من الغياب، عادت مرة أخرى بمشاركتها في فيلمي «قسطي بيوجعني»، و«الديكتاتور».