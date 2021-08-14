الامارات | القرية العالمية تعلن عن مفاجآت الموسم الجديد: عروض تقدم لأول مرة في المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تعلن عن مفاجآت الموسم الجديد: عروض تقدم لأول مرة في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية في دبي، عن بعض مفاجآت موسمها الجديد، وفي مقدمتها تقديمها لعرض «أبطال المرفأ» الجديد كلياً، ضمن مجموعة تحديات العرض الشيق الذي اشتهرت الوجهة بتقديمه للضيوف عبر مواسم متعددة.

وأكدت القرية العالمية التي تعد أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أنها تفخر بتعزيز تجاربها في عالم من الروائع موسماً تلو الآخر، في إطار حرصها على ضمان توفير تجارب ترفيهية تبقى في البال لضيوفها من كل الأعمار.

ويعمل فريق الترفيه حالياً على الارتقاء بروائع العرض الشيق، الذي حقق أرقاماً قياسياً، وتحسين العرض على نحو يفوق توقعات محبي التحديات الشّيقة.

ويعود العرض الشيق خلال الموسم الـ 26، مع إضافات منوعة منها السيارات التي تضم أكبر عدد من أضواء LED والحائزة رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض المائية الشيقة، مثل «فلاي بوردنغ»، في مشاهد تحبس الأنفاس، للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «تحظى فعاليات العرض الشيق على إعجاب ملايين الضيوف، ما يلهمنا لتعزيز هذه العروض والمغامرات موسماً تلو الآخر، وتمكينهم من الاستمتاع بمغامرات جديدة غنية بالإثارة والتشويق لتجارب تبقى في البال.

وأضاف «ستشهد وجهتنا خلال الموسم المقبل، إطلاق عرض (أبطال المرفأ) الذي يجسد قصة فيلم غني بالأحداث والمفاجآت، تم تصويره على مسرح»هاربورسايد«.. يتخلله الكثير من مشاهد المطاردات والمؤثرات النارية، والقيادة الخطيرة، والقفز بالدرّاجات ومؤثرات الإنفجارات والسقوط الحر. بالإضافة إلى سيارات LED، وعروض التزلج المائي عبر ألواح التزلج والدرجات المائية، والغطس في الماء على علو 75 قدماً، في مشهد يفوق الخيال. ونتطلع قدماً، لانطلاق الموسم الجديد، والترحيب بضيوفنا لمشاهدة أحد أكبر وأهم العروض على الإطلاق ضمن سلسلة تحديات العرض الشيق».

ويعد العرض الشيق، أحد أهم وجهات الجذب الترفيهية في القرية العالمية، التي توفر تجارب حقيقية في عالم من التشويق والترفيه، وسينطلق موسمها الجديد في 26 أكتوبر المقبل، إذ جذب العرض أكثر من 250 ألف ضيف خلال موسم اليوبيل الفضي وحده، خلال 484 عرض متنوع، وثلاثة ألقاب في غينيس للأرقام القياسية.

وسيشارك في العرض المقبل، مجموعة من الفنانين الحائزين جوائز من جميع أنحاء العالم، للاستمرار في رحلة التشويق وترسيخ مكانة العرض لمحبي التحديات والعروض المميزة.

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