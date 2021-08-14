الميكروويف آمن.. في خطوتين حافظ على العناصر الغذائية للطعام وتجنب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند خليفة

ترددت تحذيرات كثيرة من طهي الطعام أو تسخينه في الميكروويف، وأنه قد يسبب السرطان، في الوقت الذي أصبحت فيه تلك الأداة من أكثر الأدوات الكهربائية التي يعتمد عليها الكثيرون لتسخين أو تحضير الطعام، لكن البعض يجهل خطوات معينة عند الاستخدام قد تحميه من أي مخاطر على صحته.

ووفقًا لموقع timesofindia تزعم أخصائية التغذية المشهورة بوجا ماخيجا أن أجهزة الميكروويف آمنة تمامًا ولا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت ماخيجا إلى أن هناك أنواع مختلفة من الإشعاع لها مستويات مختلفة من الطاقة، على سبيل المثال، تحتوي الأشعة السينية على الكثير من الطاقة، والتي يمكن أن تكسر الحمض النووي، وهذا ما يسمى بالإشعاع المؤين والتعرض المتراكم بمرور الوقت يمكن أن يساهم في خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت أن الموجات الدقيقة وموجات الراديو والضوء الذي يمكننا رؤيته هي إشعاع غير مؤين، ولا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، الإشعاع الوحيد غير المؤين الذي يسبب السرطان هو الأشعة فوق البنفسجية، ولهذا يُطلب من الناس حماية أنفسهم من خلال ارتداء واقٍ من الشمس.

وأفادت بأن يستخدم فرن الميكروويف إشعاع الميكروويف لتسخين الطعام، لكنه لا يجعل الطعام مشعًا، كما يقوم بتسخين الطعام عن طريق التسبب في اهتزاز جزيئات الماء، والاهتزاز الناتج عن الحرارة ونتيجة لذلك، يتم تسخين الطعام.

ولفتت إلى أنه لا يمكنه تكسير أي بروتون أو إلكترون في الطعام، مما قد يتسبب في تلف الحمض النووي لا يمكن إصلاحه، ويستخدم أقصر وقت للطهي وبالتالي يحتفظ بأقصى قدر من العناصر الغذائية، أثناء الطهي يمتص الطعام الطاقة الحرارية وأيضًا الطهي لفترة طويلة يؤدي إلى فقدان المعادن والفيتامينات.

واستعرضت ماخيجا نصائح للاستخدام السليم لليمكروويف، وهي:

- استخدم الأواني الزجاجية في الميكروويف

- يقلب الطعام في المنتصف بحيث يكون هناك توزيع متساو للحرارة وبالتالي الطهي.