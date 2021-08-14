أطعمة الإفراط في تناولها يصيبك بالسرطان.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

وجدت دراسة حديثة أن استهلاك الكحول كان مرتبطًا بـ 740.000 تشخيص جديد للسرطان في عام 2020.

ويبدو أن هذه البيانات تسلط الضوء على فكرة أن اختيارات نمط حياتك اليومية يمكن أن تؤثر حقًا على صحتك على المدى الطويل، فماذا عن الأطعمة التي نتناولها؟

فيما يلي مجموعة أطعمة الإفراط في تناولها بتسبب في زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، حسب ما ذكر موقع "eatthis".

1- اللحوم المصنعة:

مشكلة اللحوم المصنعة وأشياء مثل الأطعمة المدخنة هي النتريت، حيث إن المستويات العالية من النتريت والنترات، قد تزيد من خطر الإصابة بالأورام الدبقية (سرطان الدماغ) وكذلك سرطانات الغدة الدرقية والقولون والمستقيم والمعدة.

2- اللحوم الحمراء:

تم ربط اللحوم الحمراء بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والبنكرياس، لذا من الأفضل تجنب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء بشكل كبير.

3- الكحول:

تم ربط ارتفاع استهلاك الكحول بسرطان الفم والمريء والمعدة والثدي والكبد والقولون.

4- السمنة عامل آخر:

شيء واحد يجب ذكره هو أن السمنة يمكن أن تكون عامل خطر للعديد من أنواع السرطان"، لذلك، فمن الأفضل هو الحد من المشروبات السكرية والأطعمة السكرية الأخرى التي تزيد من الوزن.

5- نصيحة مهمة

ينصح بضرورة اتباع نظام غذائي يحد من الأطعمة المصنعة، ويحد من اللحوم الحمراء والأطعمة السكرية، والكحول، والالتزام بتناول الفواكه والخضروات، واللحوم الخالية من الدهن والأسماك (غير المملحة).