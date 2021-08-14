متلازمة ما قبل الحيض وتفاحة آدم.. 7 حقائق لا تعرفها عن جسم الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يخفي جسد الرجل في داخله العديد من المفاجآت، لا تزال بعض خصائصه غير معروفة إلى حد كبير ليس فقط للنساء، ولكن أيضًا للرجال أنفسهم.

وقررننا أن نعرض لكم بعض الأسرار واختيار 8 حقائق ستجعلك تنظر إلى الرجال بطريقة جديدة تمامًا، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- يشيخ ببطء:

يحافظ وجه الرجل على مظهره الشاب لفترة أطول بكثير من المرأة، ويعود كل هذا إلى حقيقة أن جلده يفقد تركيزه من الكولاجين بشكل أبطأ مع تقدم العمر، ما يعني أنه أكثر مقاومة للتجاعيد والترهل.

ولكن لأن الرجال عمومًا يهتمون بجلدهم بشكل أقل من النساء، فإنهم أكثر عرضة للظروف الخارجية الضارة التي يمكن أن تقلل من مزاياهم الطبيعية على النساء إلى الصفر.

2- الصلع:

من الجيد الاعتقاد بأن الميل الوراثي للصلع ينتقل حصريًا عن طريق كروموسومات الأم X، لكن هذا ليس هو الحال تمامًا، هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية.

إذا كان والد الرجل أصلعًا، تزداد فرصته في فقدان شعره أيضًا بنسبة 60٪، يؤثر نشاط الهرمونات الذكرية أيضًا على بصيلات الشعر بحيث يفقد الجسم تدريجياً قدرته على إنتاج شعر جديد، كما أن الإجهاد والنظام الغذائي السيئ يزيدان بشكل كبير من خطر الإصابة بالصلع.

3- متلازمة ما قبل الحيض:

قد يكون هذا مفاجئًا جدًا للبعض، لكن 26٪ من الرجال يعانون أيضًا من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

خلال هذه الفترات، يصبح الرجل أكثر حساسية وسرعة الانفعال والجوع ويمكن حتى أن يعاني من تقلصات في المعدة، أي أنه يعاني من نفس الأعراض التي تعاني منها المرأة.

4- أصول أنثوية:

بدأ كل البشر في العالم وجودهم كإناث، الكروموسومات X و Y مسؤولة عن تحديد جنس الفرد، إذا اجتمع اثنان من الكروموسومات X معًا أثناء الحمل، يتم إنتاج الفتاة؛ إذا اجتمع الكروموسومات X و Y معًا، يظهر صبي.

خلال الأسابيع 5-6 الأولى، يكون كروموسوم Y غير نشط، حتى يبدأ الجنين في العمل، يبدأ الجنين في التطور إلى فتاة.

5- جلد سميك:

هرمون الذكورة التستوستيرون يجعل جلد الرجال أكثر سمكا، إنها أكثر سمكًا بنسبة 25٪ من بشرة النساء.

ومع ذلك، على مدار حياتهم، تصبح بشرة الرجال أرق، بينما تظل بنفس السماكة عند النساء حتى سن اليأس.

6- تفاحة آدم:

هل تساءلت يومًا عن الغرض من تفاحة آدم، ولماذا يمتلك الرجال تفاحة أكبر من النساء؟ ليس لدى النساء سوى نتوء صغير على أعناقهن، مكون من غضروف درقي، والغرض الوحيد منه هو حماية الحبال الصوتية.

هذا الغضروف الدرقي مسؤول أيضًا عن النغمة العالية لأصوات الناس، خلال سنوات المراهقة، تتغير الزاوية بالنسبة للغضروف الحلقي، وتشكل تفاحة آدم وتؤدي إلى ما يسمى بـ "كسر" صوت الشخص، تكون هذه الزاوية أصغر عند الرجال منها عند النساء، مما يجعل النتوء أكبر وأصواتهم منخفضة.

7- تصور اللون:

يمكن للرجال تمييز درجات ألوان أقل بكثير من النساء، والسبب في ذلك بسيط للغاية، يتم تحديد إدراك اللون بواسطة خلايا الشبكية المخروطية، المعلومات المتعلقة بهم موجودة في كروموسوم X، ولأن النساء لديهن اثنان من الكروموسومات X، فإن عدد الخلايا المخروطية التي يمتلكونها، بطبيعة الحال، يبلغ ضعف عدد الرجال.