طبيب يكشف تمارين رياضية تساعد على مكافحة السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساعد الرياضة على مكافحة الأمراض والحفاظ على صحة الجسم وبناء عضلات قوية، ومن هذه الأنواع من الرياضيات المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات.

أوضح لياندرو ريسيندي، بروفيسور في قسم الطب الوقائي بكلية الطب جامعة ساو باولو، أن التمارين الرياضية تعمل على تقوية العضلات والتمارين الهوائية تساعد على خفض خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد التمارين الرياضية في مكافحة الأمراض

وأثبتت نتائج الدراسات التي أجراها «ريسيندي»، أن تعزيز الكتلة العضلية مع التمارين الخاصة لزيادة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات قادرة على تخفيض خطر موت المصابين بالسرطان.

وتوصل البروفيسور بعد تحليل 12 دراسة علمية وبعد متابعة الحالة الصحية لحوالي 1.3 مليون مريض بالسرطان، خلال فترة من 6 إلى 25 عامًا، أن تمارين القوة مثل التجديف وغيرها تساعد على تخفيض خطر الموت بسبب السرطان بنسبة 14%.

وبحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم»، أن الاستنتاجات التي توصل إليها تتوافق مع نتائج دراسة أجريت عام 2016، التي تفيد بأن الأشخاص الذين لهم نشاط بدني مكثف هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان، مقارنة بالأشخاص الذين يبدو مستوى لياقتهم البدنية منخفضا.

ونصحت منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة التمارين الهوائية بانتظام مدة 150-300 دقيقة في الأسبوع، أو التمارين الهوائية المكثفة مدة 75-150 دقيقة في الأسبوع، كذلك تمارين تقوية العضلات مرتين في الأسبوع.

أعراض الإصابة بمرض السرطان

تختلف أعراض الإصابة بالسرطان بإختلاف الجزء المصاب في الجسم:

ومن بين الأعراض العامة المرتبطة بالسرطان كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

الإرهاق.

وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد.

تغيرات في الوزن.

زيادة أو نقصان مبالغ فيه الوزن.

تغيرات في لون الجلد مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره.

الإصابة بتقرحات لا تلتئم.

تغيرات في عادات التبرز والتبول.

سعال مستمر.

صعوبة في التنفس.

تعسر الهضم المستمر.

ظهور كدمات بلا سبب معروف.