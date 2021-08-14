بفستان مكشوف.. إطلالة فيفي عبده تعرضها للهجوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وهي جالسة على «النجيلة» في الساحل الشمالي، واصفة من خلاله عن حالتها الصحية.

وظهرت «فيفي» في مقطع الفيديو وهي مرتدية فستان أسود مكشوف، وعلقت عليه: «لأ بقى يا نعيش عيشة فل لنموت إحنا الكل اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص الدكتور طلب مني أمشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا على الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم».

ومنشور «فيفي» لقى هجوما واسعا من قبل متابعيها، وعلى سبيل المثال جاءت تعليقات على النحو التالي: «لا حول ولا قوة إلا بالله اتقي الله بجد»، «ربنا يهديكي فعلًا» «اتقي الله يا تيتا وخافي من جهنم»، وعلى جانب آخر كانت بعض التعليقات متعاطفة مع الفنانة فيفي عبده منها «ربنا معاكي ويشفيكي» «ألف سلامة عليكي».

انتقادات سابقة للفنانة فيفي عبده

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعرضت فيها الفنانة فيفي عبده، للهجوم والانتقاد من متابعيها، إذ سبق ذلك ظهورها خلال إحدى حفلات الساحل الشمالي وهي ترقص على الأغنية الجديدة للفنان حسين الجسمي «حتة من قلبي»، مقطع الفيديو الذي شاركت به متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

وتعرضت وقتها الفنانة فيفي عبده للهجوم والانتقاد الشديد من متابعيها: «اتقي ربنا كنت تعبانة في المستشفى» «إيه ده مش كفاية كده»، «حرام كده عندك حفيدة».