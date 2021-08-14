ماذا تفعل إذا وجدت شخصا تعرض للإغماء؟.. إليك التصرف الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الإغماء في الغالب حالة عرضية دون أي سبب أساسي خطير، لكنها قد تكون خطرة في بعض الحالات مثل الحوامل لأنهن يصبن بالجفاف بسهولة.

لذا من المهم أن تعرف ما يجب عليك وما لا يجب عليك فعله في حالة إغماء شخص ما بجوارك، وفق ما ذكر موقع "برايت سايت".

الخطوة الأولى: حافظ على سلامة الشخص

- اجعل الشخص يستلقي على ظهره.

- -تأكد من أنهم يتنفس.

- ارفع ساقيه فوق مستوى القلب لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ.

- إذا كان الشخص يرتدي طوقًا أو حزامًا أو ملابس ضيقة، فقم بفكها.

الخطوة الثانية: حاول إنعاش الشخص

- تأكد من وجود الكثير من الهواء النقي، عن طريق فتح نافذة أو اطلب من الآخرين الابتعاد.

- إذا كان الشخص قد تخطي الوجبة السابقة، حاول إعطائه عصير فواكه أو شيئًا حلو المذاق لرفع مستويات السكر في الدم.

الخطوة الثالثة: اقلب الشخص إلى جانبه

إذا كان الشخص المغمى عليه يتقيأ أو ينزف من فمه، فيجب تقليبه على جانبه.

الخطوة الرابعة: اتصل بالإسعاف

عادةً ما يستيقظ الشخص الذي أغمي عليه في غضون 20 ثانية، لذا يجب عليك الاتصال بالإسعاف إذا كان الشخص:

- أغمى عليه أكثر من مرة في الشهر.

- إذا كانت سيدة حامل أو تعاني من مرض في القلب أو تعاني من مرض خطير آخر.

- شخص له شفاه زرقاء أو زرقاء في الوجه.

- إذا اصطدم رأسه عند الإغماء.

ما الذي يجب عليك تجنبه حين يفقد أحدهم وعيه بجوارك؟

يجب ألا تحاول أبدًا إفاقة شخص أغمي عليه بالطريقة التي تراها في الأفلام، على سبيل المثال، لا يجب:

- صفع أو هز من فقد وعيه.

- إلقاء المياه على وجهه.

- الصراخ في وجهه.

- وضع وسادة تحت رأسه.