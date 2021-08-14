في ذكراها.. قصة حب شويكار وفؤاد المهندس: ارتباط في الحياة والعمل وانفصال غامض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة شويكار، حيث وافتها المنية يوم 14 أغسطس، وجاءت الفارقة بين ذكرى وفاة زوجها الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار شهر واحد على رحيلهما حيث وافته المنيه يوم 16 سبتمبر.

كانت البدايات الأولى لقصة حب الثنائي على خشبة المسرح وذلك أثناء عرض مسرحية «أنا وهو وهي» حتى يكونا بعدها ثنائيا رائعا خلال مشوارهما الفني.

قصة حب الثنائي شويكار وفؤاد المهندس

قصة حب جمعت الثنائي، كانت بدايتها على خشبة المسرح، حيث ولد حبهما أثناء عرض مسرحية «أنا وهو وهي»، وبعدها كوَّنا ثنائيًا رائعًا، خلال مشوارهما الفني.

«تتجوزيني يا بسكوتة» كانت بداية قصة الحب بينهما، حين طرح الفنان الراحل فؤاد المهندس هذا السؤال على الفنانة شويكار حتى تجيب بالموافقة على خشبة المسرح وذلك في أحد مشاهد مسرحية «أنا وهو وهي».

الفنانة شويكار لم تنجب من الفنان فؤاد المهندس

لم تنجب الفنانة شويكار من زوجها فؤاد المهندس، ولكنها حرصت على أن تكون أما لابنيه من زوجته الأولى «محمد وأحمد»، الذين كانت تحرص على تربيتهما مع ابنتها منة، وكأنهما أشقائها لترتبط بهما ارتباطا شديدا.

قصة حب دامت 20 عامًا، انتهت بانفصال الثنائي شويكار وفؤاد المهندس، ولم يوضح أحد منهما عن أسباب الانفصال المفاجىء، حيث استحالت حياتهما معا كزوجين ووصلت إلى طريق مسدود، وهو مارواه محمد فؤاد المهندس، خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، وقال إنه حزن كثيرا هو وشقيقه أحمد ومنه الله ابنة شويكار على هذا القرار، ولم يعرف أحد سبب انفصالهما المفاجئ، وحاولوا إرجاعهما عن هذا القرار لكن دون جدوى، حيث لم يفكرا في التراجع عن الطلاق واستأنفا حياتهما كأصدقاء.