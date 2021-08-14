أصالة تهنئ خطيب ابنتها بعيد ميلاده: حليت أيامنا بوجودك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة إلى خطيب ابنتها، المهندس أحمد هلال، وصفت فيها وجوده بالـ«سند والطمأنينة» لها ولأسرتها، متمنيةً له السعادة والتوفيق في حياته، وذلك خلال احتفال النجمة بعيد ميلاده وتهنئته.

وهنأت أصالة أحمد هلال خطيب ابنتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلةً: «وجودك بحياتنا فرصة للسعادة والطمأنينة يا أطّيب قلب وأحلى روح يا حبيب وحيدتي وأغلى أنثى بحياتي يا غالي على قلبي وقلب سيّدة روحي بنتي، كلّ سنة وأنت سالم يا شبّ يشبه جوّاه برّه، قلبك مثل ضحكتك الحلوة النقيّة، الله يسعد أيّامك وتكون لنا سند وأمان، الله يحفظك لعيلتك اللي كبرت ونكبر دائما فيك يا روح قلبي وحبيبي والغالي الحنون الشّهم الفهيم الرايق، حليت أيامنا بوجودك».

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احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدد من الصور التي جمعت بينهما.

شاركت شام، المتابعين بعدد من الصور واللقطات التي جمعتها ووالدتها، للاحتفال بعيد ميلادها الـ52، والذي يوافق اليوم 15 مايو، وأرفقت تعليقا قالت خلالها: «كل سنة وانت أمي، وبنتي، واختي ورفيقتي وتاج راسي، يا أغلى من روحي.. بحبك».

وحصدت الصور التي شاركتها ابنة الفنانة أصالة نصري، استحسان المتابعين، حيث تفاعل عدد كبير منهم معها، وسجلت آلاف تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: «ربنا يخليكوا لبعض، كل سنة وأنتي طيبة يا صولا».