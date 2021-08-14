علماء صينيون يخترعون لصاقة لعلاج الصلع في 28 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - الصلع وتساقط الشعر من إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.

واقترح علماء صينيون علاجا جديدا للصلع يتمثل باستخدام لصاقة قابلة للذوبان مع إبر مجهرية تنقل جسيمات نانوية من أكسيد السيريوم إلى عمق الجلد.

وأكد الباحثون، لمجلة "ACS Nano"، نجاح تجربتهم على الفئران بوضع لصاقة بإبر مجهرية من حمض الهيلوارونيك (مادة تتواجد بشكل طبيعي في مناطق مختلفة من الجسم) واستخدامها مرتين يوميا، وفق ما نقل "سبوتنيك"

واستغرق نمو الشعر بالكامل بحسب العلماء 28 يوما، وبدأت النتائج تظهر في الأسبوع الثاني، حيث عادت البصيلات إلى النمو.

وسيقوم العلماء باختبار تجربتهم الناجحة على البشر ولكن بجرعات أعلى من تلك المجربة على الفئران.

يذكر أن الطب الصيني يولي اهتماما كبيرا في علاج الصلع. ومنذ مئات السنين يستخدم الوخز بالإبر مع الأعشاب الصينية لمشاكل تساقط الشعر وعدم التوازن في فروة الرأس.