8 أعراض تشير إلى الإصابة بـ التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب البعض بـ التهاب مزمن في الأمعاء، دون معرفة أسباب ذلك، حيث يهاجم الالتهاب الجهاز الهضمي بأكمله، ومن العلامات التي تظهر على الجسم، وتشير إلى الإصابة بـ التهاب الإمعاء كما ذكرها موقع health line.

علامات الإصابة بإلتهاب الإمعاء

- تقلصات وإسهال

تتمثل أعراض التهاب الأمعاء في تقلصات البطن من الجزء السفلي الأيمن من البطن، وكذلك الإسهال والقىء والحمى وفقدان الوزن والشعور العام بالإعياء.

- التهاب المفاصل والعيون

ومن علامات الإصابة بالتهاب الإمعاء أيضا التهابات المفاصل والعيون والطفح الجلدي وهشاشة العظام واضطرابات الكبد والمرارة.

أعراض أخرى تشير إلى الإصابة بالتهاب الأمعاء

الشعور المفاجىء بالصداع المزمن

ضيق في التنفس وآلام الصدر.

مشاكل في الجهاز الهضمي من بينها الغثيان وصعوبة البلع والحموضة وسوء الهضم.

الشعور بآلام الظهر والأكتاف.

الشعور المفاجىء بفقدان الوزن بشكل مبالغ فيه.

نزيف أو إفرازات.

استشاري باطنة: التقلصات والإسهال المتكرر من علامات التهاب الأمعاء

وفي ذلك أوضح الدكتور محمود شلبي، استشاري الباطنة، أثناء حديثه لـ«هُن»، أن الإصابة المتكررة بالتقلصات والإسهال تعد من أكثر العلامات إشارة إلى التهاب الأمعاء، وفي الحالات البسيطة يتم العلاج عن طريق تناول المسكنات، أما في الحالات التي يزداد فيها الالتهاب يتم العلاج بواسطة مثبطات الالتهاب والكورتيزون، وفي بعض الحالات يحتاج الأمر إلى تدخل جراحي.

ونصح «شلبي»، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي لتخفيف من متاعب التهابات الإمعاء، حيث ينبغي تناول الأطعمة الخفيفة والإكثار من السوائل والابتعاد عن الأطعمة الحمضية والأطعمة المسببة للانتفاخ، كما ينبغي الاقلاع عن التدخين حيث يعمل على زيادة الالتهابات.

أسباب الإصابة بإلتهاب الأمعاء

قد يصاب الشخص بالتهاب الأمعاء، بحسب «شلبي» نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية أو التعرض للإشعاع أو تناول بعض العقاقير والأدوية.