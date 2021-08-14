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في ذكرى وفاة شويكار.. تعرف على الابنة الوحيدة لها «أبوها ليس فؤاد المهندس»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الرحلان شويكار وفؤاد المهندس

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة شويكار، صاحبة الوجه الجميل في السينما والتي تركت آثرا كبيرا في نفوس محبيها وجمهورها، فهي صاحبة العديد من الأعمال الفنية، وهي زوجة الفنان الراحل فؤاد المهندس، التي جسدت معه قصة حب كبيرة وقدمت معه العديد من الأدوار الخالدة.

ورغم الزواج الذي استمر قرابة 20 عامًا بين الراحلين فؤاد المهندس وشويكار، إلا أن الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة ليست ابنة الفنان فؤاد المهندس، لكنها عاشت معه مشاعر الأبوة، كما تمتعت بصداقة وأخوة بينها وبين أبنائه.

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، معلومات عن الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة شويكار، والتي حصلت بسببها على جائزة الأم المثالية.

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معلومات عن الابنة الوحيدة لـ شويكار

- تدعى «منة الجواهرجي» وأنجبتها من زوجها الأول المحاسب حسن نافع الجواهرجي.

- فارق السن بينها وبين والدتها الراحلة الفنانة شويكار ليس كبيرا، إذ أنجبتها «شويكار» وهي بعمر الـ17 عامًا.

- حصلت الفنانة الراحلة شويكار، على لقب الأم المثالية، بعدما ترملت في عمر الـ18 عامًا، وجمعت بين أنها أم طفلتها الوحيدة، ودراستها، لذلك اختارها نادي «سبورتنج» لتكون الأم المثالية.

- تربت «منة» مع أبناء الفنان الراحل فؤاد المهندس «أحمد ومحمد»، فهم بمثابة أشقائها.

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- تحدثت منة الجواهرجي، في برنامج «هنا العاصمة» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، وصفت الفنان الراحل فؤاد المهندس بأنه «الأب والصديق والأخ».

- تعلمت «منة» من الفنان الراحل فؤاد المهندس، الالتزام والمسئولية، وربطتها علاقة قوية به، إذ كان يذاكر معها ويوصلها للامتحان، بحسب مكالمة مع الإعلامية لميس الحديدي.

- تزوجت «منة» من السيد محمود عطا الله، وأنجبت منه ابنتين هما هند وفرح.

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وفاة شويكار

ورحلت الفنانة شويكار، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وكانت الوفاة بسبب انفجار المرارة، حيث كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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