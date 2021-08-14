10 أشياء يحرص عليها الأزواج السعداء قبل النوم.. هل تفعلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

من المهم جدًا قضاء بعض الوقت مع شريكك قبل النوم، لا يهم مقدار الوقت الذي تقضيه معًا ساعة أو بضع دقائق فقط، إذا كنتما تستمعان لبعضكما البعض وتتحدثان وتظهران حبكما، فهذا كل ما تحتاجينه لحياة زوجية سعيدة بدون مشاكل.

ونقدم لكم قائمة ببعض النصائح البسيطة والفعالة من علماء النفس، وذلك كما ورد في موقع "brightside".

1- اجعل هاتفك على وضع الصامت واتركه بعيدا:

الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي يمنع إفراز الأوكسيتوسين في جسمك، وهذا الهرمون مسؤول عن العلاقة الحميمة والترابط العاطفي، وينصح الأخصائيين للعلاج النفسي باتباع قاعدة بسيطة: قم بإيقاف تشغيل الهواتف أو وضعها بعيدًا في الساعة 9 مساءً.

2- نسيان العمل:

حاول أن تنسى أمر العمل وتوقف عن التحقق من بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل عندما تكون في السرير.

من الأفضل جدًا قضاء هذا الوقت معًا والحصول على قسط من الراحة حتى تكون منتجًا في العمل غدًا، يربط حديث الوسادة الأزواج عاطفياً، ويساعدك على نسيان المشاكل، ويجعلك تشعر بالاسترخاء، تجنب الحديث عن العمل أو المشاكل المالية أو أي شيء آخر يمكن أن يجعل شريكك يشعر بالقلق.

3- الذهاب إلى الفراش معاً:

لا يرى العديد من الأزواج بعضهم البعض طوال اليوم ولديهم عادة الذهاب إلى الفراش في أوقات مختلفة، وفقًا لعلماء النفس، فإن الأزواج السعداء ينظفون أسنانهم معًا وينامون في نفس الوقت، يساعدهم هذا في الحفاظ على الدفء والألفة في علاقتهم.

4- اتبع روتينا:

يساعدك اتباع نفس روتين وقت النوم كل يوم على النوم بشكل أفضل، أثناء اتباع روتين مألوف، يتلقى دماغك إشارة اقتراب موعد النوم ويجهز جسمك للنوم، إذا اتبعت نفس الروتين مع شريكك، فسوف يجعل علاقتك أكثر حميمية وجديرة بالثقة.

5- تحدث من القلب إلى القلب:

انتبه لمشاعر بعضكما البعض، لست بحاجة إلى تقديم المشورة أو إيجاد حلول فورية للمشاكل، في بعض الأحيان، نريد ببساطة التحدث ونشعر برعاية أحبائنا ودعمهم.

يقترح علماء النفس بضع دقائق قبل النوم للتعبير عن المشاعر الإيجابية لشريكك، سيساعد هذا في إنهاء اليوم بشكل إيجابي ويجعلك تشعر بتحسن، كما أن لها تأثير إيجابي على مزاجك العام.

حاول أن تنسى كل ما حدث في ذلك اليوم، واترك كل مشاكلك ومخاوفك خارج باب غرفة النوم، أخبره عن مدى حبك له أو لها، من المهم جدًا أن تكون جادًا وصادقًا عند التعبير عن مشاعرك.

6- لا تجادل أو تدخل في محادثات تجعلك تفتعل المشاكل:

لا يجب أن نشرك أنفسنا في نقاشات محتدمة قبل النوم، لا يساعد الخناق في السرير أبدًا في حل مشكلة، علاوة على ذلك، يصعب على كل منكما النوم، وستشعر بالاكتئاب في اليوم التالي.

7- حافظ على غرفة نومك خالية من الأطفال:

وفقًا لعلماء النفس، فإن المرة الوحيدة التي يمكنك فيها السماح لأطفالك بالنوم في سريرك هي عندما يكون لديهم كابوس، في جميع الأوقات الأخرى، يجب أن تكون غرفة نومك مساحتك الخاصة، يجب أن يكون لديك تلك المساحة لكما لتحافظا على العلاقة الحميمة.

8- لا تشارك السرير مع حيواناتك الأليفة:

وفقًا لأبحاث جامعة كانساس، فإن 63٪ من الأشخاص الذين ينامون مع حيواناتهم الأليفة لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، لا يستطيع حيوانك الأليف النوم طوال الليل وغالبًا ما يزعج نومك، علاوة على ذلك، فإن وجود حيوان أليف في سريرك ينتهك من خصوصيتك وحريتك.

9- عمل مساج لبعضكما البعض:

يؤكد المتخصصون من المؤسسة الوطنية للنوم أن التدليك الخفيف والمريح قبل النوم يحسن نوعية نومك ويقلل من القلق ويقرب الأزواج من بعضهم البعض.

10- لا تنس الأحضان والقبلات:

لا تنس تقبيل شريكك قبل النوم وكذلك الحضن لبضع دقائق عندما تكون بالفعل في السرير، هذا مريح للغاية ويثير المشاعر الإيجابية، علماء النفس واثقون من أنك إذا عانقت أثناء النوم، فإن علاقتك ستتحسن بشكل أفضل.