توقعات الأبراج اليوم 14-8-2021: ميزة يتمتع بها الدلو.. والأسد مطالب بالاعتراف لهذا الشخص

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

سيكون تفكيرك أكثر وضوحًا إذا كنت تأخذ وقتًا في الإبطاء والتأمل.

برج الثور:

عقلك يستكشف عوالم جديدة، ولا يجب أن تحاول كبحه، اجمع البيانات الآن وفرزها لاحقًا، هذا وقت المغامرة.

برج الجوزاء:

قد تكون شديد الحساسية للمعلومات من حولك

برج السرطان:

الاستقلال مهم بالنسبة لك، تريد أن يشعر الآخرون بهذه الحرية التي تعتبر بالغة الأهمية لنمط حياة صحي.

برج الأسد:

إذا كنت تعلم أنك ظلمت شخصًا آخر، فاعترف بذلك على الفور

برج العذراء:

كن حذرًا حتى لا تبدأ الكثير من المشاريع المختلفة وتتركها جميعًا غير مكتملة.

برج الميزان:

إذا كان هناك شيء مهم يمكن قوله، فلن تتردد في قوله

برج العقرب:

قد تكون أكثر عدوانية عندما يتعلق الأمر بتوصيل رأيك، لكن هذا جيد، من المهم أن تجعل موقفك معروفًا حتى يعرف الآخرون مكانك.

برج القوس:

تتصرف بطريقة متعالية تجاه الآخرين، هذا سيجعل التعامل مع الديناميكية أكثر صعوبة.

برج الجدي:

من المحتمل أن تكون أسرع في الاستيعاب من المعتاد

برج الدلو:

إذا كنت في نقاش، فلا تتراجع، فالميزة الرئيسية التي تتمتع بها على خصومك هي قوتك الشديدة على الملاحظة.

برج الحوت:

قد يظهر لك سؤال حول أحد جوانب حياتك وقد تكون لديك رغبة مفاجئة في سرد قصة حياتك بأكملها.