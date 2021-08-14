عمرها 100 عام.. مسنة أمريكية تحطم الأرقام القياسية برفع الأثقال «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حطمت مسنة أمريكية، تدعى إديث مورواي ترينا، أرقام موسوعة الأرقام القياسية «جينيس» بعدما حققت لقب أكبر رافعة أثقال في العالم، وذلك بعد أيامٍ قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الـ100.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تحطم فيها السيدة الأمريكية رقمًا قياسيًَا، بعدما حققت في سبتمبر 2019 الرقم القياسي لأكبر رافعة أثقال بحملها ما يزيد عن 150 رطلا، وهي في عمر 98 عاما، وجرى تسجيل اللقب الجديد في الإصدار رقم 2022 من كتاب موسوعة جينيس الذي سيصدر نهاية الشهر المقبل، وفقا لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

المسنة الأمريكية: بدأت رفع الأثقال في عمر الـ91 عاما

وخلال مقابلة صحفية، قالت «إيديث» التي تفتخر الآن بحصولها على عدد كبير من الجوائز من والألقاب في رفع الأثقال: «كان عمري 91 عامًا وبدأت في رفع الأثقال بشكل منتظم. لم أتوقع أبدًا أن أكون في منافسة مع آخرين».

وكشفت موسوعة الأرقام القياسية جينيس، في بيان صادر عنها، أنها تستطيع رفع الأثقال بأوزان كبيرة، وعادت مرة أخرى للمنافسة بعدما توقفت فترة بسبب إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، إلا أنها عادت للمنافسة، والآن تتلقى تدريباتها بصالات الألعاب الرياضية مع مدربها، وتستعد لخوض مسابقة في شهر نوفمبر القادم.

وصرحت السيدة، خلال لقاء صحفي، بأنها كانت تمارس اللعبة بشكل منتظم منذ سنوات، ووجدت أنها تستمتع بذلك مؤكدة: «كنت أتحدى نفسي لأتحسن قليلاً، وقبل مضي وقت طويل أصبحت في منزلة أخرى».

وتعتبر إديث مورواي ترينا أكبر لاعبة رفع أثقال في العالم، وهي مولودة في حي برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية، لأم أيرلندية وأب من لاتفيا، واحتفلت بعيد ميلادها المائة في 8 أغسطس 2021 الجاري كأكبر حاملة أثقال في العالم ضاربة جميع الاراقم القياسية حيث ساعدها شغفها على الفوز بلقب جينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية على التوالي.