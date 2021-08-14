الامارات | «شاعر المليون» يطلق الموسم العاشر

شكرا لقرائتكم خبر عن «شاعر المليون» يطلق الموسم العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، الموسم العاشر من برنامج «شاعر المليون»، وفتحت باب التسجيل أمام الشعراء الراغبين في المشاركة عبر موقع البرنامج حتى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبرنامج آلية التسجيل للراغبين في المشاركة في الموسم العاشر، بدءاً من الدخول إلى الموقع، وشروط المشاركة، ومنها ألا تقل أعمار المترشحين عن 18 سنة، ولا تتجاوز الـ45 سنة، وإرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة، لا تتعدى الـ20 بيتاً، ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة، حيث لا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد، ويجب على الشاعر إرسال صورة شخصية (ذات خلفية بيضاء)، إلى جانب صورة ملونة عن جواز سفره الساري لمدة 12 شهراً على الأقل.

وأشارت اللجنة إلى أن إطلاق برنامج «شاعر المليون» بموسمه الجديد، يأتي في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، لذا تحرص اللجنة على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، بما يضمن سلامة المشاركين والصحة العامة.

ويواصل برنامج «شاعر المليون» مسيرته، ليعكس الجهود المبذولة لتعزيز حضور الشعر النبطي، ودعم مبدعيه، وإبراز دور أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر، والترويج للمنجز الثقافي، وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.

المسابقة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز حضور الشعر النبطي.

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