الامارات | «تيك توك» تفرض قيوداً إضافية على «المراهقين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تفرض قيوداً إضافية على «المراهقين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «تيك توك» فرض قيود إضافية على المراهقين الذين يشكلون أكبر شريحة من مستخدميها، بهدف حمايتهم بشكل أفضل من المخاطر المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل المضايقات أو قلّة النوم. وأكدت المنصّة التي يعزى الفضل في نجاحها إلى إقبال المستخدمين الشباب على نسق التسجيلات القصيرة الذي تتيحه «نعتقد أنه من المهمّ أن نكون أكثر استباقية لضمان أمن المراهقين».

وسيتمّ إبطال خدمة الدردشة المباشرة تلقائياً لمن هم بين السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر.

وسيشجَّع المراهقون على التنبّه أكثر إلى من يمكنه مشاهدة الأشرطة التي يطرحونها. ولن توجّه بلاغات بعد التاسعة مساءً لمن هم بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، أو العاشرة مساء لمن هم بين 16 و17 عاماً، لضمان تلقّيهم قسطاً كافياً من النوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news