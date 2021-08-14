الامارات | ولادة غوريلا نادرة في الكونغو الديمقراطية

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة غوريلا نادرة في الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت حديقة «كاهوزي-بييغا» الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بولادة غوريلا السهول الشرقية، وهي واحدة من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم. وأعلنت الحديقة على «فيس بوك» أمس، «يسعدنا أن نعلن وضع أنثى الغوريلا موينجا صغيراً». وأضافت «كان الحراس هناك، وتمكنوا من توثيق هذه اللحظة يوم السبت 7 أغسطس. بدت سعيدة بعرض صغيرها. كلاهما بصحة جيدة». وقال الناطق باسم الحديقة هوبرت مولونغوي، إن الولادة «بادرة أمل». وأشارت حديقة الحيوانات الواقعة في جزء مضطرب للغاية من شرق الكونغو الديمقراطية، إلى أن هذه الولادة أدت إلى ارتفاع عدد قردة غوريلا بيرينغاي غراوري، أو غوريلا السهول الشرقية، من 171 إلى 172. ووضعت موينجا صغاراً في السابق، لكنها المرة الأولى تضع ذكراً، وأطلق عليه اسم نابيرمبو.

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