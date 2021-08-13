رنا رئيس: لم أرتبط بمحمد يسري.. الناس جوزونا على السوشيال ميديا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رنا رئيس، إنها تعرضت للضرب «بجد» من الفنان ياسر جلال في مسلسل «ضل راجل»، موضحة: «اتضربت لدرجة إن وشي كان وارم، وأستاذ ياسر كان بينفعل بجد، وكنت بحس ناحيته برهبة الأب وكنت ببقى حاسه إنه داخل يموتني، وكنا مندمجين في الأدوار، وكنت أتعرض للضرب كثيرًا ويدي تورمت، ومش أنا لوحدي اللي اتضربت والفنان محمد يسري اتضرب بوكس منه برضه».

هل ارتبطت بمحمد يسري؟

ونفت «رئيس» في لقاء مع برنامج «ON set» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية شيرين حمدي، الجمعة، ارتباطها بالفنان الشاب محمد يسري، موضحة: «إحنا كدة كدة جوزونا على السوشيال ميديا، لكن كدة كفاية.. إحنا مش عايزين نمثل مع بعض تاني».

من جانبه، علق الفنان محمد يسري على شائعة ارتباطهما أو عملهما معًا الفترة المقبلة، وسخر قائلًا: «هو أنا طايقها في الحقيقة عشان نشتغل مع بعض تاني!»

وتحدث أيضا عن كواليس تصوير مسلسل «ضل راجل» الذي عملا فيه معًا، وتعرض فيه للضرب أيضًا من الفنان ياسر جلال، وقال: «كنا نصور المشهد الأخير، وفي المشهد من المفترض أني أهرب ويضبطني ياسر جلال وإداني بوكس بجد، وأنا في كل مرة كنت أصمت لأننا نصور، وبعد المشهد كان يأتي ويحضنني ويسألني هل تضررت أم لا».

كواليس العمل في نجيب زاهي زركش

أما عن دورهما في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، في نفس الوقت الذي صورا فيه مسلسل «في ضل راجل»، فقال: «لما اشتغلنا في بداية المسلسل كانت معظم المشاهد فلاش باك، وكان الموضوع مربك شوية، ولكن لم أعاني من أداء شخصيتين متناقضتين في المسلسلين».

من جانبها، قالت الفنانة رنا رئيس إنها في موقع تصوير مسلسل «ضل راجل» كانت تتعامل معه بطريقة تختلف تمامًا عن طريقة تعاملها معه في مسلسل «نجيب زاهي زركش» لأن الشخصيتين مختلفتين.