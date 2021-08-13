«محمد» يفاجئ والدته بتقبيل قدميها في ممر شرفي بحفل تخرجه: «نفسي أفرحها» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«بحب أمي وبغنيلها»، كلمات أغنية شهيرة تبرز مشاعر الحب تجاه الأم، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين، لشاب فاجأ والدته في حفل تخرجه، وقبّل قدميها في ممر شرفي أمام زملائه بالحفل، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا على «سوشيال ميديا»، لتتخطى مشاهدات الفيديو 2 مليون على «فيس بوك».

تكريم خاص من «محمد» لوالدته

وفي لحظة تكريم محمد السنان، خريج كلية التربية الشعبة الإنجليزية بجامعة الزقازيق، فوجئت والدته بذكر منظمة الحفل لاسمها خلال تكريم ابنها، وإسناد الفضل لها في نجاحه وتفوقه، لتدخل الأم في حالة من البكاء بدموع الفرحة، وتحتضن ابنها الذي بادلها البكاء، وسط تصفيق من الممر الشرفي لزملائه، ليكمل الابن تعبيره عن امتنانه لوالدته، وينزل على الأرض مقبلا قدميها.

واتفق «محمد» مع منظمي حفل التخرج على تنظيم فقرة خاصة لوالدته، وتكريمها بدرع خاص جهزه لها، حسبما ذكر في حديثه مع «الوطن»، لافتًا إلى أنه كان يريد قول كلمة في حفل تخرجه تعبر عن امتنانه لأمه، إلا أنه فكر بعد ذلك في فكرة تكريمها بدرع خاص بها، وتقبيل قدميها وسط زملائه.

دموع الفرح سيطرت على «محمد» ووالدته

«ماكنتش سامع أي حاجة ولا شايف غيرها ولقيت نفسي ببكي لوحدي»، بهذه الكلمات وصف الابن الحالة التي دخل فيها عند رؤيته لدموع الفرحة في عيون والدته، مستكملا: «بتمنى دايما أفرحها وأشكر أفضالها عليا»، حيث كانت والدته هي الداعم الأكبر له منذ طفولته، بحسب حديثه، مضيفًا أنه كان يعمل في أكثر من وظيفة منذ صغره، وكانت هي أكثر من يشجعه ويسانده في تعبه وعمله.

فرحة الأم بتعليقات المتابعين

سعادة والدة «محمد» بتعليقات رواد التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو أعجبتها كثيرًا، حسبما أوضح الابن: «بتقولي أنا كان نفسي أطلع على اليوتيوب ومع منى الشاذلي»، وهو ما حاول ابنها تحقيق نصف حلمها بظهورها على «سوشيال ميديا».

وذكر مصور الفيديو، المخرج محمد البرجي، أن «السنان» اتفق معه لتجهيز مفاجأة لوالدته، وطلب منه توثقيها بالتصوير: «قالي أمي بتحب شغلك»، وهو استجاب له المخرج الشاب، واختار أغنية «بحب أمي» على الفيديو، لتكون مناسبة معه.