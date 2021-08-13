هل يلاحقها مشهد الاعتداء في المستقبل؟.. استشاري نفسي توضح مصير «طفلة البامبرز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة اعتداء جنسي جديدة على رضيعة لم يتجاوز عمرها عدة أشهر، أعادت للأذهان واقعة «طفلة البامبرز» التي وقعت قبل أعوام قليلة، ليلحق اللقب ذاته بالرضيعة صاحبة الأربعة أشهر، بعدما تعدى عليها شاب عشريني داخل عقار في الهرم.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى اعتداء شاب على الرضيعة، التي حملها من والدها من أعلى سطح العقار، حتى يسلمها لوالدتها، لكن «الفضول المرضي» الذي أصاب المتهم وقتها، دفعه لارتكاب جريمته البشعة في حق الرضيعة، فعلى مدار 6 دقائق كاملة، ظل يعتدي عليها على سلالم العقار، حتى دخلت في حالة بكاء هستيري فخشي أن يتم افتضاحه فأسرع بها نحو والدتها.

الجريمة البشعة كشفها بكاء الرضيعة الهستيري، إذ ذهب بها والداها إلى المستشفى، وهناك تبين أن الطفلة تعرضت للاعتداء الجنسي الذي وصل إلى حد النزيف، وأسرع الوالدان في تحرير البلاغ ضد الشاب المتهم الذي اعترف بالفعل بجريمته، بدافع «الفضول»، بحسب اعترافاته أمام النيابة العامة.

هل تتذكر طفلة البامبرز الواقعة؟

لكن، يبقى السؤال، هل «طفلة البامبرز» الجديدة التي لم يتعد عمرها سوى أشهر قليلة، بإمكانها تذكر المشهد المؤلم، أو ربما يسبب لها مشكلة ومرض فيما بعد، وهو ما أجابت عليه الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي.

وذكرت «حماد» في حديثها لـ«هن»، أن ذاكرة الأطفال في هذا الوقت لن تخزن أي شيء للمستقبل، خاصة إذا كان الأمر بسيط، لكن في حالة المعاناة من ألم صعب، ستعاني منه الطفلة وربما تبقى متأثرة به.

وتابعت استشاري الطب النفسي، أن الرضيعة إذ كانت في عمر أكبر بقليل، ولم تشعر بألم جراء الاعتداء، ربما ذلك يعرضها لتعلم «العادة السرية»، لكن في الأغلب ذاكرة الأطفال في هذا العمر لن تتذكر شيئًا.

وأكدت «حماد» أنه على الأسرة عدم الحديث مرة أخرى عن هذا الأمر أمام الطفلة حين تكبر، وأن يحصل المتهم على عقابه دون الإشارة لشيء أمام الطفلة، حتى لا تتعرض للوصمة ويتم التجاهل في الحديث عن هذا الأمر نهائيًا.