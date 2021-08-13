للمرأة.. ما فوائد الجلوس في المنزل بدون حمالة صدر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الكثير من النساء ينظرن إلى حمالات الصدر على أنها علاقة معقدة، ففي حين أن النوع الجيد منها يمكن أن يوفر لياقة وشكلًا جيدًا، فإنها قد تؤلمك.

في الواقع، لاحظت العديد من الدراسات على مر السنين أن ارتدائها قد لا يكون ضروريًا جسديًا أو نفسيًا ولا يدعم صحتك بأي شكل من الأشكال، اعتمادًا على نوع القماش المصنوع منها، قد لا تكون أكثر راحة أيضًا.

وهناك بعض التغييرات التي تحدث بمجرد التوقف عن ارتدائها في المنزل، نعرضها لكنّ، وفقا لما ورد في موقع "timesofindia".

1- يعزز صحة الجلد بشكل أفضل:

بمجرد أن ترتدي حمالة الصدر، لا داعِ للقلق بشأن الاحمرار والتي يمكن أن تكون ظاهرة، إذا كنت معتادًا على ارتدائها (خاصةً السلكية) لساعات طويلة، عدم ارتدائها يحرر الجلد والأنسجة حول الثدي من الضغط، ما يفعله أيضًا هو المساعدة في تقليل فرص البكتيريا وأي جراثيم قد تتشبث بالجلد بالنسيج، خاصة في الصيف أو الطقس الرطب.

2- يساعدك على الاسترخاء:

إن عدم الاضطرار إلى ارتداء حمالة الصدر يسهل الاسترخاء بشكل أفضل، علميًا، بدون وجود قماش مبطّن بشدة، يتعلم الثدي التكيف بشكل طبيعي ويكون أكثر حرية للحصول على شد ونمو طبيعي.

3- الثدي لا يترهل:

على عكس ما نعتقد، تقول الدراسات الحديثة أن عدم ارتداء حمالة الصدر يمنع ولا يعزز ترهل الثدي في المقام الأول، مع وجود أنسجة عضلية إضافية غير مقيدة في حمالة الصدر، يميل الثديان إلى الظهور بمظهر أكثر تعقيدًا كما تميل عملية الترهل إلى التباطؤ، لاحظت دراسة أجريت عام 2017 أن النساء اللواتي لا يرتدين حمالة صدر لديهن ثدي "أكمل" من النساء اللواتي يرتدينها.

4- تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم:

ببساطة، بدون أي أسلاك أو شبكة أو قماش ثقيل يؤلم جلدك، يتحسن تدفق الدم عبر الجلد والأنسجة حول منطقة الصدر، هذا يساعد بشكل خاص في الحفاظ على بشرتك متماسكة، تذكري أنه كلما كانت صدريتك أكثر إحكاما، زادت احتمالية تعرض بشرتك للصدمات والضغط، وهذا الأمر الذي يؤثر في النهاية على الدورة الدموية السطحية.

5- قد تقلل الألم:

يمكن أن تكون المعاناة من ألم أقل حول الصدر والعضلات الصدرية والظهر من الفوائد السرية الأخرى للحركة، في حين أنها تعتمد إلى حد كبير على نوع حمالة الصدر التي ترتديها (سواء كانت مناسبة أو مريحة)، يمكن أن تؤدي إلى الضغط على القفص الصدري أو عضلات الظهر أو حتى الرقبة، إلى جانب الموقف السيئ، قد يسبب الألم، وبالتالي، يمكن أن يساعد أسلوب الحياة السيء في حل هذه المشكلة، ومع ذلك، بالنسبة للنساء ذوات الثدي الثقيل، قد تفعل حمالات الصدر عكس ذلك وتساعد في تخفيف الألم.

هل يجب أن ترتدي واحدة في الليل عندما تذهب إلى النوم؟

هناك فائدة إضافية أخرى، إذا كنت معتادًا على التخلص من حمالة الصدر عند النوم، فهذا جيد لك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون شيئًا تريد تجربته، يمكن أن يفيد عدم ارتدائها بجودة نوم أفضل، بدونها، تشعر بشرتك بأنها أقل تقييدًا ولن تشعر بالكثير من الانزعاج أثناء التنقل.

تذكر بعض النصائح الخاصة بنظافة الملابس الداخلية.

بينما أوضحنا لك فوائد عدم ارتداء حمالة الصدر، ومع ذلك، فإن الاهتمام ببعض نصائح النظافة يمكن أن يفيد صحتك.

- اغسلي حمالات الصدر بعد كل 2-3 مرات، سيؤدي ذلك إلى تحسين العمر الافتراضي، وتنظيف الأوساخ والأوساخ وكذلك المساعدة في تصحيح الموقف.

- من المثالي ارتداء حمالة صدر مناسبة لمقاسك بشكل جيد والتي توفر أقصى قدر من الدعم للأنسجة.

- حافظي على تغيير الملابس الداخلية باستمرار، وتأكدي من عدم استخدامها لأكثر من 90 استخدامًا.