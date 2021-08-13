بينها ضيق التنفس.. 8 علامات غير معروفة تنذر بانخفاض المعادن بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الحديد هو أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا على مستوى العالم ويصيب النساء أكثر من الرجال، وبحسب موقع express، هناك ثماني علامات أقل شهرة للبحث عنها، نستعرضها فيما يلي:

نقص التغذية المشخص سريريًا ليس شائعًا، إلا أن أعراض نقص الحديد في النظام الغذائي يمكن أن يكون لها تأثير على صحتك ويمكن أن تزداد حدتها إذا استمر نقص هذه العناصر الغذائية في النظام الغذائي، ويتفاقم نقص الحديد في النظام الغذائي بين النساء بسبب الدورة الشهرية والحمل، ويوضح روب هوبسون، أخصائي التغذية، الأعراض بالتفصيل، فيما يلي:

-التعب المفاجئ وطويل الأمد

قال روب إن هذه واحدة من أكثر علامات نقص الحديد شيوعًا وتحدث لأنك لا تصنع ما يكفي من الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مضيفًا: "بدون كمية كافية من هذا البروتين، تحرم أنسجتك وعضلاتك من الطاقة ويحتاج قلبك إلى العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم مما يساهم في الشعور بالتعب، يمكن أن تشعر بالتعب لأسباب عديدة، لذلك قد يتطلب التشخيص عدة أعراض أخرى لتأكيد النقص".

-بشرة شاحبة

قد يكون وجود بشرة شاحبة أو لون شاحب داخل جفونك علامة على انخفاض الحديد، وأوضح روب: "سبب حدوث ذلك هو أن الهيموجلوبين يعطي الدم لونه الأحمر، وهذا هو السبب في أن مناطق معينة من الجسم يمكن أن تفقد لونها، تشمل المناطق الأخرى من الجسم التي قد تبدو أكثر شحوبًا من المعتاد اللثة والأظافر ".

-الصداع والدوخة

الصداع الناجم عن نقص الحديد ليس شائعًا مثل الأعراض الأخرى ومن المرجح أن يحدث عند النساء عادةً جنبًا إلى جنب مع الدوخة.

نصح روب: "المستويات المنخفضة من الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء قد تعني وصول كمية أقل من الأكسجين إلى الدماغ مما يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية وزيادة الضغط والتسبب في الصداع.

اقترحت الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية لأبحاث أمراض الدم والأورام وأبحاث الخلايا الجذعية وجود ارتباط بين الصداع النصفي وحالة الحديد لدى النساء، لكن الارتباط لا يزال غير واضح وهناك حاجة إلى مزيد من البحث ".

-ضيق في التنفس

إذا كانت مستويات الهيموجلوبين لديك منخفضة، فلن تكون قادرًا على حمل ما يكفي من الأكسجين حول الجسم ونتيجة لذلك لن تتلقى عضلاتك ما تحتاجه لأداء الأنشطة اليومية العادية.

قال روب: "نتيجة ذلك هي أن معدل تنفسك سيزداد بينما يحاول جسمك الحصول على الأكسجين مما يسبب ضيقًا في التنفس."

-جفاف الشعر والجلد

قد يؤدي نقص الهيموجلوبين في الدم إلى تقليل كمية الأكسجين المتاحة للخلايا اللازمة لنمو الشعر.

وأوضح روب: "عندما ينقص الشعر والجلد الأكسجين، يمكن أن يصبح كلاهما جافًا وضعيفًا، لقد تم اقتراح أن نقص الحديد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر ولكن لا يوجد شيء غير طبيعي في تساقط الشعر من التنظيف اليومي بالفرشاة أو الغسيل ولكن إذا بدأ في التكتل فقد يشير ذلك إلى نقص الحديد ".

-الالتهابات المتكررة

يشارك الحديد في المناعة وعلى وجه الخصوص دوران الخلايا المناعية مثل الخلايا الليمفاوية التي ترتبط بتوليد استجابة معينة للعدوى.

أوصى روب: "إذا كنت تعاني من عدوى متكررة أو متكررة، فقد تكون هذه علامة على نقص الحديد في نظامك الغذائي."

-مزاج سيء

أظهرت الأبحاث أن انخفاض مستوى الحديد قد يترافق مع الحالة المزاجية السيئة بالإضافة إلى الشعور بالقلق والاكتئاب

قال روب: "أحد أسباب ذلك قد يكون بسبب العلاقة بين الحديد والدوبامين لأن هذا المعدن ضروري لإنتاجه 5. كما تم اقتراح أن النساء الحوامل أكثر عرضة للاكتئاب عند نقص الحديد ".

-شهوة غريبة

قد يكون هذا أحد أغرب أعراض نقص الحديد، ولكن عندما يبدأ الناس في اشتهاء المواد غير الغذائية وهي ظاهرة تعرف باسم متلازمة بيكا.

-ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص الحديد؟

نصح روب: "إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر الإصابة بنقص الحديد، فعليك الاتصال بطبيبك العام الذي يمكنه إجراء فحص دم لتقييم حالتك، وإذا أظهرت نتائجك انخفاضًا في مستوى الهيموجلوبين من بين أشياء أخرى، فسيُنصح بتناول مكملات الحديد، بالإضافة إلى إعطائك نصيحة حول الأطعمة التي يجب أن تتضمن المزيد منها في جسمك. نظام عذائي."

من الجدير بالذكر أيضًا الأطعمة الغنية بالحديد:

-شريحة لحم مشوية

-الكبد

-بلح البحر

-كرنب

-تين مجفف

-فول الصويا

-عدس

-الشوفان

-البيض

-الفاصوليا والبقول المعلبة

-أعشاب وتوابل مجففة

-لماذا تحتاج الحديد في نظامك الغذائي؟

الحديد هو أحد مكونات الهيموجلوبين وهو جزيء بروتيني في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، بالإضافة إلى مشاركته في إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، ويشارك الحديد أيضًا في جهاز المناعة وإنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي ووظيفة العضلات وإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.