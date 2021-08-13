8 أخطاء تفسد على الرجل مظهره عند ارتداء الملابس الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد فصل الصيف الوقت المثالي لتجربة تشكيلات جديدة من الأزياء والموضة، ولكن الرجال عادة ما يتغافلون عن تفاصيل صغيرة، قد تفسد إطلالتهم بالكامل، طول سراويلك القصيرة، وأناقة قمصانك، بل وحتى جواربك؛ كلها عناصر قد تبدو تافهة، ولكنها في واقع الأمر تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لجميع الإطلالات، من المفروض ألا تتجاهلها إن كنت تود فعلاً أن تبدو في أبهى حلة ومظهر، دون عناء أو جهد يذكر.

إليك 8 أخطاء تفسد على الرجل مظهره عن ارتداء الملابس الصيفية، نستعرضها وفقا لموقع Brightside.

- التيشيرت ذو الأكمام القصيرة

يجب أن تغطي الأكمام نحو نصف الذراع العلوي، بحيث يكون للجسم النسب الصحيحة، على سبيل المثال، إذا كان الرجل طويل القامة، يتناسب معه التيشرت بالأكمام الطويلة.

- ارتداء الجينز في كثير من الأحيان

الجينز من الخامات المريحة والعملية، ولكنها في فصل الصيف تجعل الجسم يشعر بالسخونة والتعرق وعدم الراحة، لذا يمكن استخدام الملابس ذو الأقمشة الأخف وزناً مثل الكتان.

- الألوان الزاهية

يتميز فصل الصيف بالألوان الزاهية والمشرقة، ولكن كثير من الرجال يتجنبون تلك الألوان في ملابسهم، يمكنك تجريبها وإضافة قطعة من ملابسك بلون زاهي، وسوف تغير وجهة نظرك بتلك الألوان، لما فيها من حيوية.

- ملابس مناسبة لشكل جسمك

ارتداء الملابس الضيقة في فصل الصيف يجعلك تشعر بتقييد في الحركة والتعرق، ما قد يسبب لك الإحراج.

يمكنك اختيار الملابس التي تبرز ميزاتك وبنيانك مثل منطقة الذراعين والعضلات، وبها شيء من المظهر الفضفاض المريح.

- البناطيل القصيرة

السراويل "البناطيل" القصيرة التي تغطي الركبة أصبح اتجاه قديم من اتجاهات الموضة، إذا كنت تريد ارتداء بناطيل قصيرة عليك عدم الخجل من إظهار ساقيك بداية من منطقة الركبة.

- الجوارب الطويلة مع السراويل القصيرة

السراويل القصيرة لا يتناسب معها ارتداء الجوارب الطويلة، وذلك يعتبر خطأ يفسد مظهرك وأناقتك.

- البدل والبليزرات في الصيف

إذا كنت مجبراً على ارتداء جاكيت بدلة أو بليزر لحضور مناسبة رسمية في فصل الصيف، عليك اختيار سترة تكون أخف وزناً، وذو ألوان صيفية مبهجة، وتجنب الألوان التقليدية كالأزرق والأسود.

- الأحذية

تجنب الأحذية الكاشفة للقدم تماماً، وكذلك الأحذية الجلدية الكلاسيكية، أفضل خيار لقدميك في فصل الصيف هو الأحذية المصنوعة من القماش وجلد الغزال.