إطلالة ناعمة لـ نيللي كريم وزوجها في شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشر لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور صورة له رفقة زوجته الفنانة نيللي كريم، وهما يستمتعان بشهر العسل، بعد عقد قرانهما منذ أيام في إحدى منتجعات الساحل الشمالي.

وظهرت "نيللي" بإطلالة بسيطة مرتدية تيشرت كاب، بمزيج من الألوان الدافئة، وتميز قصته، أنه بفتحة حرف الـv من عند الصدر، ونسقت معه شنطة باللون البني مزينا بالتطريز، ونظارة شمسية باللون البني.

وزينت الإطلالة بإكسسورات مكونة من عقد، واختارت أن تكون على طبيعتها بدون مكياج، وكان شعرها منسدل على كتفيها.

أما هشام فكان يرتدي تيشرت بنصف كم باللون الأبيض، ونسق معه نظارة شمسية باللون البني، والعديد من الإكسسورات في اليد والرقبة.