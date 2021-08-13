تتحدث العامية وتساعد المرضى.. حكاية «شمس» أول ممرضة روبوت في مصر

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الدكتور محمد مرعي، أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، تفاصيل غنتاج «شمس» أول ممرضة روبوت في الجامعة، قائلا إنّ حلم تصنيع هذا الروبوت بدأ في العام الدراسي 2019 -2020، بواسطة مشروع تخرج لمجموعة من الطلاب، وكان في البداية من المخطط أن يتعامل الروبوت مع مرضى السرطان، ولكن مع جائحة كورونا جرى تحويله للتعامل مع مرضى كورونا أيضا.

رئيس جامعة عين شمس تبنى فكرة الروبوت وأبدى إعجابه بها

وأضاف «مرعي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنه عقب انتهاء المشروع نهائيا جرى تصوير فيديو للروبوت لإرساله لرئيس الجامعة، الذي تبنى الفكرة مبديًا إعجابه بها، ومطالبا ببدء الكلية إجراء مشروع بحثي كامل وبشكل سريع لاستخدام الروبوت في مستشفيات الجامعة.

الروبوت يقوم بمهام لحماية الأطقم الطبية من كورونا

من جانبها قالت إسراء طارق، معيدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، إنّ الروبوت يقوم بمهام لحماية الطاقم الطبي، وهو أمر ليس بالسهل، خاصة في حالة الوباء الذي يمر به العالم، وبالتالي كان لابد من الخوض في تجربة تحاول حماية الطاقم خلال تلك الجائحة.

تصنيع الروبوت شمس في مدة لا تتجاوز 9 أشهر

وأضافت خلال استضافتها في نفس البرنامج، أن أهم ما يميز الروبوت «شمس» أنها تعمل بذكاء اصطناعي مرتفع للغاية، وجرى تكوين فريق رائع لوضع مهام الذكاء الاصطناعي، لافتةً أن عملية التنسيق ما بين المهام الميكانيكية والكهربية والذكاء الاصطناعي هي سر «شمس»، وهو ما حققه فريق العمل خلال الفترة الزمنية الوجيزة، وهي 9 أشهر فقط.

الأوامر الصوتية ونقل الأدوية من مهام الروبوت

وأشارت إلى أن الروبوت له عدة مهام، مثل توصيل دواء من الصيدلية للمريض، أو نقل عينة مستخرجة من المريض للمعمل، كما يتعرف على وجوه المريض، ويأخذ أوامر صوتية، ويتميز بخاصية «الفيديو كول»، بحيث يمكن أن يتصل المريض مع الطبيب، كما أن الروبوت يقوم بعمليات التعقيم والقدرة على تسجيل كمية من بيانات المرضى كبيرة تصل لآلاف وملايين كما أنها تتحدث اللغة العربية والعامية.