هل هناك آثار جانبية للإفراط في ممارسة العلاقة الحميمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الجنس هو أحد أكثر الأنشطة الممتعة الذي له عدد من الفوائد الصحية، ولكن هل تساءلت يومًا ماذا يحدث إذا أفرطت في ممارسة الجنس يوميًا؟ هذا ما يوضحه موقعا "boldsky" و"insider".

1- خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية:

النساء الناشطات جنسياً يميلون إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية مقارنة بالنساء غير النشطات جنسياً، كما إن ممارسة الجنس يوميًا يعرضك بشكل أساسي لخطر الإصابة بعدوى المسالك البولية لأن الاتصال الجنسي المتكرر ينقل البكتيريا إلى المسالك البولية للمرأة مما يؤدي إلى تطور التهاب المسالك البولية.

2- الإرهاق:

إذا كنت تمارس الجنس كثيرًا مع شريكك، فإن الجسم يفرز النوربينفرين والأدرينالين والكورتيزول في مجرى الدم مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب واستقلاب الجلوكوز وضغط الدم، ما يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق طوال اليوم.

3- الإدمان:

شيء آخر يحدث عندما تمارس الكثير من الجنس هو أنك يمكن أن تصبح مدمنًا عليه، كما يمكن لأي شخص يعاني من الإدمان الجنسي أن يضر بعلاقته بشريكه، وذلك لأنك أصبحت مهووسًا بالجنس أو لديك دافع جنسي حاد بشكل غير طبيعي، حتى إذا كان شريكك لا يريد ممارسة الجنس، فإن دافعك لا يمكن السيطرة عليه

4- التهاب القضيب:

بعد ممارسة الجنس، قد يعاني العديد من الرجال من ألم حاد يستمر لبضع ثوان وهو أمر طبيعي، وعندما تمارس الجنس بشكل متكرر، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب القضيب بسبب التحفيز اليدوي الممتد، أو القذف بالقوة، وما إلى ذلك، وإذا استمر الألم لفترة أطول لبضع ساعات أو بضعة أيام، فمن المحتمل أن تكون هناك عدوى في الخصيتين أو البروستاتا أو قد تكون مصابًا بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

5- الكدمات أو الحروق:

إذا كان شريكك يحب الجنس العنيف، فقد يؤدي الإفراط في ممارسة الجنس الخشن يوميًا إلى الحروق التي تحدث عندما تتسبب الحرارة الناتجة عن الاحتكاك في إتلاف الجلد، وقد يجعلك هذا تشعر بعدم الارتياح وقد لا تتمكن من ممارسة الجنس.

6- الالتهاب والتورم عند النساء:

يمكن أن تعاني النساء اللواتي يمارسن الكثير من الجنس من حالة تسمى تسحج المهبل والتي تشير إلى كشط جلد الفرج أثناء الإيلاج، وتحدث هذه الحالة عندما يكون هناك الكثير من الاحتكاك أثناء ممارسة الجنس مما يؤذي جدران المهبل مما يؤدي إلى مزيد من الحرقة أثناء التبول أو صعوبة في المشي نتيجة تورم المهبل.

7- فقدان الاهتمام:

على الرغم من أن الجنس قد يجعلك نشيطًا، إلا أن الكثير منه قد يجعلك تفقد الاهتمام، خاصةً عندما تمارس الجنس يوميًا، وقد يحدث هذا لأن جسمك متعب للغاية بسبب الأنشطة الجنسية اليومية ويحتاج إلى بعض الراحة أيضًا.

8- آلام أسفل الظهر:

مؤشر آخر على أنك تمارس الكثير من الجنس هو آلام أسفل الظهر، ومن الطبيعي أن تعاني من آلام أسفل الظهر عندما تكون هناك حركات مفاجئة تضع الكثير من الضغط على أسفل الظهر، ولكن عندما تصبح هذه الحركات المفاجئة شديدة مع مرور الوقت، يمكن أن تسبب ألمًا مزمنًا في أسفل الظهر