هذا ما سيحدث لك إذا توقفت عن تناول القهوة لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد القهوة من المشروبات الساخنة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، بشكل يومي وقد يتناولونها لأكثر من مرة خلال اليوم الواحد،

ولكن ماذا يحدث لك إذا توقفت عن تناول القهوة لمدة أسبوعين؟ هذا ما نوضحه خلال ما نشره موقع thehealthsite.

-مشكلة إدمان الكافيين

ليس هناك شك في أن للكافيين الكثير من الفوائد الرائعة، بالنسبة للمبتدئين، فهو وقود الدماغ ويقال أنه يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

وكان النوم ضحية أخرى لإدمان الكافيين، نظرًا لأنه يظل 5 ساعات في جسم الإنسان، فإن تناولها في المساء يسبب مشكلة في روتين النوم، بالإضافة إلى ذلك، مشكلة أخرى تسببها القهوة وهي التسبب في السمنة بمحيط الخصر.

-الابتعاد عن الكافيين

دائمًا ما ينصح بالتخفيف من الكافيين ببطء بدلاً من تناوله مرة واحدة، وعند التوقف عن تناول القهوة تمامًا ذات يوم، في اليوم الأول، يعاني الشخص من صداع، والشعور بالتعب.

-تحسينات

الجميع في حاجة إلى زيادة الطاقة من مصدر أكثر تغذية، فينصح بالتحول إلى عصائر الفاكهة في الصباح، فالفواكه مليئة بالسكريات التي توفر الطاقة مثل الفركتوز الذي يقوم بعمل أفضل بكثير في إيقاظك من الكافيين.

-ما يحدث عند الإقلاع عن الكافيين

-عدم انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم:

عند الإقلاع عن تناول القهوة لم تعاني من انخفاض السكر، وتصبح الشهية للطعام على ما يرام، فالكافيين يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستويات السكر في الدم.

-عدم التعرض للصداع النصفي:

الكافيين مضيق للأوعية وكذلك موسع للأوعية، لذلك من غير الواضح كيف يؤثر على الصداع النصفي، لكنه غالبًا ما يؤدي الكافيين إلى تفاقم الصداع النصفي فعند التوقفت عن تناوله الكافيين، يمكن أن يوقف هذا النوع من الصداع.

يمكنك النوم بشكل أفضل:

على الرغم من أنك ستشعر بالتعب لأن جسمك يتكيف مع نقص المنشطات التي اعتاد عليها، وعلى المدى الطويل، يمكنك الحصول على نوم أفضل بمجرد أن تبدأ في العيش بأسلوب حياة خال من الكافيين، خاصةً إذا كنت معتادًا على تناول القهوة بعد الظهر أو المساء، ووجدت دراسة نشرت في مجلة Journal of Clinical Sleep Medicine أن تناول الكافيين حتى قبل 6 ساعات من موعد النوم يمكن أن يعطل دورة نوم الشخص في تلك الليلة.

-يمكن أن تشعر بالهدوء:

بما أن الكافيين منبه، فإنه يرفع بشكل طبيعي مستويات الأدرينالين وهرمونات التوتر في جسمك، لذا فإن الإقلاع عن الكافيين سيقلل من شعورك بالتوتر والقلق.