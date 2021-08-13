6 أمراض جلدية تهددك في الموجة الحارة.. تجنب النزول كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يصاب الكثير من الناس بحروق الشمس خلال أشهر الصيف، وتعتبر السلامة من الشمس مهمة لنا جميعًا، ولكن بصرف النظر عن تلك الحروق، قد يصاب بعض الناس بمشاكل جلدية أخرى.

يمكن أن يحدث الطفح الجلدي بسبب أشياء مثل أشعة الشمس والحشرات والتعرق وارتفاع درجة الحرارة، خاصةً إذا كان لديهم حساسية أو أمراض جلدية موجودة مسبقًا، والأطفال معرضون بشكل خاص لها، لأن بشرتهم غالبًا ما تكون أكثر حساسية.

هناك 6 أمراض جلدية تهددك خلال الموجة الحار، سنعرضها لكم وفقا لما ورد في موقعي "healthmedicalnwws" و"healthline".

1- حب الشباب:

يتعرق جسمك أكثر خلال الصيف للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة، هذا يحفز الغدة الدهنية على إنتاج المزيد من الزيت للحفاظ على رطوبة بشرتك، ويسد الزيت مسام الجلد ويؤدي إلى ظهور حب الشباب.

العلاج:

اغسل وجهك 3-4 مرات على الأقل لإزالة الشوائب التي تترسب على وجهك، يمكنك تطبيق بعض علاجات المطبخ مثل العسل الممزوج بعصير الليمون وتطبيقه كعجينة على بشرتك، يمكنك تحضير مزيج من اللبن الرائب وعصير الليمون الذي يمكن إضافة رشة من الكركم إليه ووضعه على بشرتك لمنع ظهور حب الشباب.

2- اسمرار البشرة:

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس إلى تسمير الجلد كآلية دفاع ضد الضوء القوي، ومع ذلك، فإن أحد الأشكال الشديدة لهذا هو حرق الشمس وهو أمر غير مريح، يتضمن الحكة وتقشير الجلد والاحمرار.

العلاج:

يوفر وضع واقي الشمس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تمنع تلف الجلد على الرغم من أنه قد لا يمنع تسمير الشمس، ولكن تساعد مضادات الأكسدة التي يتم تناولها عن طريق الفم وفيتامين ج كثيرًا في منع تسمير البشرة، لمزيد من الحماية، قم بارتداء ملابس فاتحة اللون ونظارات شمسية وقبعة أو حمل مظلة.

إذا كنت تعاني من حروق الشمس، فاستحم بالماء البارد واستخدم كريم الترطيب، إذا كنت تعاني من بثور وحمى وحروق شمس أكبر وتورم وألم شديد، فعليك الاتصال بطبيبك على الفور، قد تحتاج إلى رعاية طارئة إذا كنت تعاني من ضربة شمس أو جفاف أو إجهاد حراري.

3- التهاب الجلد التماسي:

قد تفضل التخييم أو التنزه في الهواء الطلق خلال فصل الصيف، ولكن إذا تعرضت للمس من نباتات مثل اللبلاب السام أو البلوط السام، فقد يكون ذلك مزعجًا لك، يتلامس زيت هذه النباتات مع الجلد ويسبب حالة تعرف باسم التهاب الجلد التماسي والتي تنطوي على طفح جلدي أو حساسية، يمكن أن يسبب احمرار وحكة وتقشر وفي الحالات الشديدة يمكن أن يتشكل التورم والشرى والبثور.

العلاج:

أن تكون متيقظًا لما يحيط بك هو أفضل طريقة لمنع التهاب الجلد التماسي، تعلم كيف تبدو هذه النباتات والابتعاد عنها، ومن المهم بشكل خاص توخي الحذر في الحدائق والساحات الخلفية، تجنب المشي بين الحشائش الطويلة، وإذا حدث ذلك يجب أن تغسل الجلد المكشوف بالماء الدافئ على الفور، افركي بشرتك وأظافرك لمنع انتشار الزيت إلى أجزاء أخرى من الجلد، واغسل ملابسك أيضًا بالماء الدافئ لإزالة أي آثار للزيت.

4- الطفح الجلدي:

الطقس الحار والرطب هو الوقت المناسب للإصابة بالطفح الحراري، العرق الذي ينحصر في الجلد يثني وتحت الجلد بسبب قنوات العرق المسدودة مما يؤدي إلى طفح جلدي، تتطور على شكل نتوءات أو بثور صغيرة مثيرة للحكة.

العلاج:

يختفي الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة، كإجراء وقائي، ارتدِ ملابس تسمح بمرور الهواء لتسمح للعرق بالتبخر، يُنصح بتجنب استخدام الكريمات والمكياج وما إلى ذلك والتي يمكن أن تسد قنوات العرق، في حالة حدوث طفح جلدي شديد يزداد سوءًا خلال 3-4 أيام، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة وجود عدوى فطرية أو فيروسية.

5- لدغات البق:

يمكن للحشرات مثل البعوض والبق أن تلدغك في الصيف، يمكن أن تؤدي لدغات هذه الحشرات إلى الحكة والتورم والاحمرار.

العلاج:

هناك طرق لتجنب لدغات الحشرات أو تقليل الآلام المزعجة التي تسببها، تجنب المناطق الكثيفة أو العشبية وإذا كنت تعتقد أنه لا يمكنك تجنب مثل هذه الأماكن، فارتد قمصانًا طويلة وضعها في البنطلون، استخدم طارد الحشرات عندما تضطر إلى دخول المناطق الخشبية، لا تستخدم طارد الحشرات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات، ضع كيس الثلج أو الكمادات الباردة مفيدة لمنع تورم اللدغة، تُعد الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية من الستيرويدات القشرية ومضادات الهيستامين مفيدة في علاج هذا الطفح الجلدي.

6- الجروح والخدوش:

على الرغم من أنها يمكن أن تحدث في أي وقت من العام، إلا أنها أكثر شيوعًا خلال فصل الصيف حيث تكون في الهواء الطلق لفترات أطول خلال فصل الصيف.

العلاج:

استخدم الماء البارد الجاري لتنظيف الجروح أو الخدوش الطفيفة، في حالة حدوث نزيف، اربطي قطعة قماش مع الضغط عليها لوقف نزيف الدم، ضمد الجروح وقم بتغييرها كل يوم