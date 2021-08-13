«عمر» و4 قطط.. واجه رغبة والدته في زواجه بـ«سيشن الفور كاتس»: عملهم عرايس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يسعى لتحقيق حلم والدته بالزواج من فتاة تناسبه وتوافق تفكيره، إلا أن رحلة البحث عن العروس لم تنته، بعد ويتزايد معها إلحاح والدته في الزواج، بينما يصر الشاب الصعيدي عمر عبده، في بحثه، لتخطر على باله فكرة «غير متوقعة»، فارتدى بدلة زفاف وكانت المفاجأة في أن العروس عبارة عن 4 قطط، خضع معهن لجلسة تصوير مختلفة من نوعها.

روى الشاب العشريني كواليس جلسة التصوير التي خضع لها برفقة أربعة قطط، حين ارتدى بدلة عريس، وألبسهم 4 قطط فساتين أشبه بفساتين السهرة، وبحسب «عمر»: «مكانش قصدي إني أهين إني ست.. بس هي كانت أكتر جملة بتليق عليهم زي القطط بتاكل وتنكر.. من هنا كانت الفكرة لكن برضو في رجالة بتاكل وتنكر»، بحسب حديثه لـ«هن».

كواليس سيشن «الفور كاتس»

إلحاح والدة «عمر» المستمر عليه ليتزوج، جعله يقدم على جلسة التصوير بالطريقة المختلفة، «رتبتها مع واحد صاحبي.. في الأول كنا جايبين فساتين أفراح فعلًا للقطط لكن منفعش يلبسوها.. فضلت مضايقهم وفعلًا لبسناهم حاجة من قماش التل وتدي شكل السواريه».

انتشار واسع حققه «عمر» بجلسة التصوير التي خضع لها برفقة القطط الأربعة، منها من وجه لها الانتقاد ظنًا بمنه أنه يهين المرأة، وفي تعليقات أخرى من أيده في وجهة نظره، وفي رأي ثالث من تناول الفكرة بسخرية: «مش قصدي أهين المرأة.. وفي ناس فهمت وجهة نظري على طول وفعلًا في ستات بتاكل وتنكر».

زفاف وهمي.. جلسة تصوير سابقة لـ«عمر»

لم تكن هذه أول جلسة تصوير رتب لها «عمر» بسبب حديث والدته المستمر في الزواج، فقبل فترة خضع لجلسة تصوير «زفاف وهمي»، بعدما ارتدى أيضًا بدلة الزفاف ووقف وسط أربعة فتيات يرتدين فساتين الزفاف، جلسة التصوير التي لاقت رواج واسع، وقتها، بسبب ما اعتقده البعض أنها جلسة تصوير حقيقية.

وقتها، تحدث «عمر» لـ«هن» ووصف بـ«الزفاف الوهمي» بسبب إلحاح والدته في زواجه، إذ قررت وقتها عدم الاهتمام باحتياجاته «مبقتش تحضرلي الأكل.. ولا تغسلي هدومي أو حتى تغيرلي ملاية السرير.. وكل ما أقولها على حاجة تقولي شوفلك واحدة تعملك حاجتك.. فمكنش قدامي غير إني أعمل السيشن كدا».