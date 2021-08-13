لمنع زيادة الوزن.. اعرفي أفضل أنواع الجبنة للنظام الغذائي: فوائد وأضرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعشق البعض تناول الجبن بمختلف أنواعها، إذ تساعد على تعزيز صحة الجسم والجلد وتحسين صحة العظام، خاصة أن الجبن مصدر غني بالكالسيوم، ويساعد تناولها على خفض ضغط الدم، لذلك ينصح بتناول الجبن قليل الدسم.

ويوجد حوالي 200 نوع من الجبن في جميع أنحاء العالم، لكن مثلما هناك إيجابيات لتناول الجبن، فيوجد أيضا بعض السلبيات، فهى مصدرا غنيا للبروتين والكالسيوم وفيتامين B12.

وتعتبر الأجبان من أكبر مصادر الدهون المشبعة، لكن هناك بعض الأجبان التي تحتوى على نسب دهون وسعرات حرارية أقل، من بينها الجبن القريش، تاذب يحتوى على كمية أقل من الدهون بحوالي جرام واحد، وتعد من الوجبات الخفيفة عند اقترانها بنوع من الفاكهة مثل الخوخ الطازج.

وتحتوى جبن الريكوتا على حوالى 4 جرامات من الدهون، في حين تضم جبنة الفيتا نحو 6 جرامات، وبحسب موقع «سي إن إن عربية»، فإنه يمكن الاستمتاع بهذه الأنواع من الجبن للحفاظ على الوزن والنظام الغذائي المتبع.

أضرار الإفراط في تناول الجبن

- استهلاك الجبن بشكل كبير يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

- يحتاج مرضى السكري إلى تقليل استهلاك الصوديوم الذي يتوفر في الجبن، لأنه يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

- يؤدي الإفراط في تناول الجبن، إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

- يمكن أن تظهر على الأشخاص بعض الأعراض الجانبية، لتناول منتجات الأجبان من بينها الحساسية.

- يتعرض الأطفال الذين يستهلكون كميات كبيرة من منتجات الألبان، إلى الإصابة بالإمساك بشكل متكرر، خاصة للأطفال الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الألياف، ومرتفعا بالأطعمة المعالجة.

تحتوى بعض أنواع الجبن على كميات كبيرة من الفوسفور، مما يمثل ضررا على الأشخاص المصابين باضطرابات في الكلى.