لجأت لها جينيفر لوبيز.. معلومات عن ياسمين يحيى مصمة فستان زفاف نيللي كريم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت الفنانة نيللي كريم، الأنظار إليها بشدة، خلال حفل زواجها بفستان زفاف بسيط، تميز بأنه بقصة الأوف شولدر، ومكشوف عند منطقة الصدر، يخلو من التفاصيل المبالغ فيها، إذ تميزت إطلالتها بالبساطة والأناقة في ذات الوقت.

وحرصت مصممة الأزياء ياسمين يحيى، على مراعاة البساطة أثناء التصميم، حتى يتناسب الفستان مع مكان إقامة حفل الزفاف في الساحل الشمالي، حيث أطلت الفنانة نيللي كريم في الجزء الثاني من الحفل بفستان جديد «أوف شولدر»، منقوش من الأسفل مع فتحة أمامية كشفت عن ساقيها.

ويستعرض «هُن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مصممة الأزياء ياسمين يحيى، صاحبة تصميم وتنفيذ فستان زفاف نيللي كريم.

من هي مصممة الأزياء ياسمين يحيى؟

- كانت بداية مشوارها في عالم الأزياء، مع اشتراكها في برنامج «ميشن فاشن» عام 2008.

- حصلت على إشادة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

- ركزت تصميماتها على فساتين الأفراح بمختلف أشكالها، حتى أنشأت علامة تجارية لفساتين الأفراح خاصة بها، ليرتدي أزيائها عديد من النجمات والمشاهير.

- من أشهر تصميمات ياسمين يحيى، فستان حفل زفاف الفنانة دنيا سمير غانم، وفستان هنادي ابنة الفنانة فيفي عبده.

- حرصت مصممة الأزياء ياسمين يحيى على الخروج للعالمية، إذ ارتبط اسمها بنجمات عالميات مثل كريسي تيجن، وشانينا شايك، ومهيرة خان، وسونام كابور، وجينيفر لوبيز.

- شاركت ياسمين يحيى في تصميم فستان منى زكي في موكب نقل المومياوات، الذى أثار اعجاب الجميع بسبب تصميمه المختلف.

حفل زفاف الفنانة نيللي كريم

حرص عدد من نجوم الفن على حضور زفاف الفنانة نيللي كريم، من ضمنهم: محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، كريم فهمي وزوجته، وأحمد السقا وأمير كرارة، والإعلامية منى الشاذلي، وأشعل الفنان عمرو دياب الحفل بعد غناء أغنية «برج الحوت».